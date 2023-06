Osiem odcinków, blisko sześć kilometrów. Toruń z dotacją na inwestycje drogowe

2023-06-28, 14:55 Michał Zaręba/Redakcja

Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie w ramach RFRD/fot. Monika Kaczyńska Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie w ramach RFRD/fot. Monika Kaczyńska Uroczystość podpisania umowy na dofinansowanie w ramach RFRD/fot. Monika Kaczyńska

Toruń otrzymał 30 mln zł wsparcia na budowę i przebudowę ośmiu odcinków ulic. Umowy na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg podpisał w środę (28 czerwca) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – to już sprawdzona marka, sprawdzony produkt, który znakomicie rozpoznają szczególnie wójtowie, burmistrzowie, starości, prezydenci miast, marszałkowie i radni wszystkich szczebli samorządu. Bo Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to są środki finansowe, dzięki którym można wspierać realizację takich inwestycji, które tutaj się toczą. W samym kujawsko-pomorskim ten produkt, jaki jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to ponad 110 inwestycji – podkreślił minister Adamczyk.



W ramach dofinansowanych inwestycji powstanie blisko sześć kilometrów ulic.



Ulice, na które Toruń otrzymał dofinansowanie:

• ul. Szosa Okrężna (od ul. Łukasiewicza do Trasy Prezydenta Raczkiewicza w Toruniu, odcinek o długości 776 metrów, całkowity szacowany koszt to 17,5 mln złotych;

• ul. Łokietka (od młynów do ul. Zaułek Dworcowy) odcinek o długości 214 metrów, całkowity szacowany koszt to 1,3 mln złotych;

• ul. Łączna (od ul. Stawki Południowe do ul. Kniaziewicza) odcinek o długości 1400 metrów, całkowity szacowany koszt to 12,2 mln złotych;

• ul. Pająkowskiego (od Targowej do ul. Szosa Lubicka) odcinek o długości 457 metrów, całkowity szacowany koszt to ponad 3,4 mln złotych;

• ul. Droga Trzeposka - odcinek o długości 110 metrów, całkowity szacowany koszt to 790 tys. złotych;

• ul. Hebanowa i Platanowa – odcinki o długości 356 i 326 metrów, łącznie – 682 metry, całkowity szacowany koszt to ponad 4 mln złotych;

• ul. Olęderska (od Otłoczyńskiej do Glinieckiej) – odcinek o długości 415 metrów, całkowity szacowany koszt to ponad 3,1 mln złotych;

• ulice Watzenrodego, Strobanda i Heweliusza wraz z drogą dojazdową – odcinki o długości 314 metrów, 513 metrów, 662 metrów i 308 metrów – łącznie 1 797 metrów, całkowity szacowany koszt to 18,9 mln złotych.