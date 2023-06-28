„Швидка” для ЗСУ, зміни в розкладі у Ґрудзьондзу, молодь врятувала дитину

2023-06-28, 12:37  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Машина істотно розвантажить роботу медичних служб в Україні. Автомобіль піде до благодійного фонду „Даруй добро”/фото: Maciej Wilkowski (archiwum))

Машина істотно розвантажить роботу медичних служб в Україні. Автомобіль піде до благодійного фонду „Даруй добро”/фото: Maciej Wilkowski (archiwum))

Карета швидкої допомоги потрапить на фронт. Підлітки з Торуня врятували п'ятирічну дівчинку, заблукалу в лісі.

Бидгоську карету швидкої допомоги передали в Україну. Машина, вартістю приблизно 100 000 злотих, буде служити в Харкові. Автівка обладнана таким чином, щоб пораненим можна було безпечно надати допомогу та транспортувати їх до лікарні. Машина істотно розвантажить роботу медичних служб в Україні. Автомобіль піде до благодійного фонду „Даруй добро”.

Зміни в курсуванні автобусів і трамваїв у Ґрудзьондзу. На початку липня частішими стали рейси автобусів лінії номер 4. Натомість з 3 липня призупиняється рух трамвая № 2 у зв'язку із ремонтом колії. У напрямку „до” та „від садиби” Тарпно вам доведеться скористатися автобусом. Замість „двійки” запустять трамвай № 3. Деталі на зупинках та на сайті Відділу громадського транспорту та MZK Grudziądz.

Двоє 14-річних дівчат із Торуня отримали подяку від поліцейських. Перебуваючи в районі Лісових Угідь "Барбарка", учні помітили п’ятирічну дівчинку, яка заблукала в лісі. Підлітки зайнялися дитиною та попросили допомоги у дорослих. Учні показали зразкову поведінку. Завдяки їхній швидкій та безкорисливій допомозі заблукала в лісі п’ятирічна дитина швидко повернулася до сім’ї.

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