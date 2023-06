Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Włocławka. Sześć głosów przeciwko

2023-06-27, 19:05 Agnieszka Marszał/Redakcja

Rada Miasta przyznała absolutorium prezydentowi Włocławka, Markowi Wojtkowskiemu/fot. Archiwum

Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski z wotum zaufania i absolutorium. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta pod głosowanie poddano trzy ważne uchwały, stanowiące podsumowanie pracy prezydenta w minionym roku.

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi wystąpiła do Rady Miasta o udzielenie Markowi Wojtkowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Za przyznaniem absolutorium było 16 radnych, przeciwko zagłosowało sześciu. Nikt się nie wstrzymał.



– Był to rok niezwykle trudny, przede wszystkim pod kątem finansowym, ale też zakresu prowadzonych prac inwestycyjnych. Cały czas spoglądamy na finanse miasta pod kątem wskaźników, a także zadłużania. Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, to w poprzednim roku utrzymaliśmy go na poziomie tylko 42% planowanej kwoty zadłużenia. Rok finansowo trudny, ale jak państwo widzą, nie osłabiamy impetu inwestycji we Włocławku – powiedział Marek Wojtkowski, prezydent miasta.



Przeciw udzieleniu absolutorium prezydentowi głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Stwierdzili, że dla rozwoju miasta można zrobić więcej, a nie tylko narzekać na brak pieniędzy. Wśród potrzebnych inwestycji wskazywali remonty dróg i chodników, budowę parkingów czy zagospodarowanie terenu w centrum miasta – przy zbiegu ulic 3 Maja i Tumskiej.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.



Dodajmy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Włocławka za 2022 rok.