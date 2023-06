Od lipca wzrost opłat za odbiór śmieci w Toruniu. Deklaracje zachowują ważność

2023-06-27, 20:10 Michał Zaręba/Redakcja

Od początku lipca mieszkańcy Torunia będą płacić więcej za wywóz odpadów/fot: Agnieszka Bielecka/torun.pl

Toruń przypomina mieszańcom o nowych stawkach za odbiór odpadów. Od 1 lipca będzie to 20 złotych za osobę. Przypomnijmy – podwyżki radni zatwierdzili na kwietniowej sesji rady miasta. Zmiany są związane z nową umową z bydgoską spalarnią.

– Zmiana opłat w zabudowie jednorodzinnej to podwyższenie opłaty z dotychczasowych 15 zł na osobę do 20 zł, a w zabudowie wielorodzinnej z 14 zł także do 20 zł. Rodziny wielodzietne, tak obrazowo 2+3 i większe, to zwiększenie z 60 zł do 80 zł. Jest to konieczne w związku z wyższymi kosztami termicznego przekształcania odpadów komunalnych, a tak właściwie, w związku z doliczeniem do tego zakresu zadań także kosztów transportu i przygotowania do transportu – wyjaśniał Michał Zaleski, prezydent Torunia.



– Deklaracje są nadal aktualne i zmieniamy tylko je wtedy, kiedy zmienia się ilość osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Dodam jeszcze, że płacimy z dołu, czyli za lipiec do końca lipca i te zawiadomienia na pewno dotrą lada dzień do mieszkańców Torunia – dodała Joanna Pepłowska z Wydziału Gospodarki Komunalnej.



Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie miasta.