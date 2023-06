42-latek zniszczył krzesła na trybunach. Wyrok po meczu żużlowym w Toruniu

Od wtorku (27 czerwca) obsługa podróżnych we Włocławku będzie przeniesiona do nowego budynku dworca - poinformowała spółka PKP. Podkreśliła, że obecnie… Czytaj dalej »

Policjanci w minioną niedzielę wspomagali organizatorów podczas meczu żużlowego na toruńskiej Motoarenie. - W trakcie meczu, jeden z widzów zniszczył dwa krzesła na trybunach. Funkcjonariusze na miejscu zatrzymali sprawcę – relacjonuje mł. asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu. - Był to 42-letni mieszkaniec Częstochowy. Policjanci przyjęli zawiadomienie od przedstawiciela pokrzywdzonej instytucji i ustalili, że wysokość poniesionych strat to około 280 złotych. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do popełnienia wykroczenia i dobrowolnie poddał się karze. Tego samego dnia usłyszał wyrok – został ukarany grzywną w wysokości 2000 złotych, zakazem wstępu na mecze żużlowe obu drużyn, które rozgrywały niedzielny mecz, ma także zapłacić za spowodowane szkody oraz ponieść koszty sądowe.

