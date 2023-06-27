Літній сезон для дітей та молоді у Торуні, вокзал у Влоцлавку та кругляк у Качкові

2023-06-27, 12:24  Redakcja
Відтепер обслуговування мандрівників у Влоцлавку перенесено до нової будівлі вокзалу/fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Facebook

Відтепер обслуговування мандрівників у Влоцлавку перенесено до нової будівлі вокзалу/fot. PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Facebook

Купання, спектаклі і пікнік - літня пропозиція Торуня. Новий вокзал у
Влоцлавку майже готовий, відсьогодні обслуговують подорожуючих.

Торунь підготував літню пропозицію для дітей та підлітків. Серед розваг - спортивні та культурні заходи. Організатори планують заповнити дев'ять вихідних фестивалями, концертами, кінопоказами, театральними виставами, а також майстер-класами та пікніками. В окремі дні тижня з 1 липня до 31 серпня діти та підлітки зможуть безкоштовно відвідувати відкриті басейни. Подробиці на сайті мерії Торуня.

Відтепер обслуговування мандрівників у Влоцлавку перенесено до нової будівлі вокзалу. У його фойє запустять каси, а мандрівники матимуть доступ до окремої частини закладу. Наразі тривають завершальні роботи з обробки будівлі, повне відкриття нового об’єкта має відбутися влітку, - повідомила Польська державна залізниця. Процедури, пов’язані із перебудовою залізничного вокзалу у Влоцлавку, розпочалися у травні 2021 року.

У полі поблизу Іновроцлава виявлено місце проведення ритуалів, віком понад 6000 років. Це перші кругляки, виявлені в цьому районі. У Качкові знайдено залишки двох великих ритуальних і церемоніальних місць, що складаються з оточуючих ровів і частоколів. Перший кругляк знайшли в Польщі чверть століття тому, їх уже нараховано близько двадцяти. Знайти кругляки в Качкові допоміг дрон.

Włocławek

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