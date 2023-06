Inowrocławscy nie dopuścili pod obrady uchwały ws. Turowa. Poseł Kownacki komentuje

2023-06-27, 07:51 Marcin Glapiak/Redakcja

Konferncja posła Bartosza Kownackiego i inowrocławskich radnych PiS/screen z transmisji, Bartosz Kownacki, Facebook

Poseł Prawa i Sprawiedliwość Bartosz Kownacki skrytykował inowrocławskich radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy w poniedziałek (26 czerwca) na sesji Rady Miejskiej nie zgodzili się na wprowadzenie pod obrady projektu uchwały PiS dotyczącej stanowiska ws. Turowa.

Uchwała miała mówić o odrzuceniu decyzji polskiego sędziego dążącego do zamknięcia kopalni w Turowie.



– Radni Koalicji Obywatelskiej nie zgodzili się na wprowadzenie tego punktu do porządku obrad. A przypomnę, jeszcze jakiś czas temu zajmowali się wielką polityką, kiedy chodziło o uchwałę dotyczącą Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo Polski – mówił poseł Kownacki na konferencji prasowej. – Kiedy jest uchwała, która ma bronić ma nas przed wpływami niemieckimi, która ma nas bronić naszej suwerenności energetycznej, to radni, którzy w większości są z Koalicji Obywatelskiej, są nawet przeciwni dyskusji na ten temat – wskazał parlamentarzysta.



– Nasze stanowisko zostało odrzucone we wniosku formalnym, przegłosowane. 17 głosów było przeciw, nasze skromne pięć głosów – w Radzie jesteśmy mniejszością – nie znalazło uznania – mówił inowrocławski radny PiS, Jacek Tarczewski.



Poseł Bartosz Kownacki zapewnił, że podobne uchwały wspierające kopalnię Turów, będą proponowane także w innych polskich miastach.