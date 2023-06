Ośrodek pomocy zyska nową siedzibę, a szkoła – stołówkę. Janowiec Wielkopolski z promesami

Od wtorku obsługa podróżnych we Włocławku będzie przeniesiona do nowego budynku dworca - poinformowała w poniedziałek (26 czerwca) spółka PKP. Podkreśliła… Czytaj dalej »

Pierwsza promesa dotyczyła środków przeznaczonych na zakup budynku po byłej spółdzielni meblarskiej. – Przekazaliśmy promesę, dofinansowanie na kwotę 1,26 mln złotych na zakup budynku, który ma służyć jaki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Bardzo ważna inwestycja, bardzo ważny zakup – mówiła posłanka. – Ten budynek jest potrzebny, bo dotychczasowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie stwarza takich komfortowych warunków do pracy dla urzędników, obsługi, interesantów tej jednostki – tłumaczył Leszek Grzeczka, burmistrz Janowca. – Chcemy stworzyć taki stały punkt działalności, spotkań seniorów. Kolejna promesa, o wartości 100 tys. zł, została przekazana do Janowca Wielkopolskiego w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Pieniądze te trafią do dwóch szkół podstawowych z terenu gminy. W szkole w Janowcu Wielkopolskim za te środki wybudowana zostanie stołówka.

