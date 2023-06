Zjednoczona Prawica w regionie: z miłości do Polski walczymy o trzecią kadencję

2023-06-26, 19:09 Marcin Doliński/Jolanta Fischer/Michał Zaręba/Agnieszka Marszał/Redakcja

– Jesteśmy w gminie Gruta, w tle znajduje się piękna inwestycja zespołu wychowania przedszkolnego, jako jeden z licznych symboli tego, że dotrzymujemy obietnic – mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau/fot. Marcin Doliński Politycy Zjednoczonej Prawicy mówili w Bydgoszczy m.in. o polityce migracyjnej/fot. Jolanta Fischer W Toruniu przedstawiciele PiS i Suwerennej Polski mówili m.in. o zbrojeniach i bezpieczeństwie energetycznym/fot. Michał Zaręba We Włocławku politycy Zjednoczonej Prawicy przypomnieli swoje priorytety, wśród których są ochrona pracy i brak zgody na przymusową relokację uchodźców/fot. Agnieszka Marszał

– Idziemy wygrać trzecią kadencję, bo ta trzecia kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy jest niezwykle Polsce potrzebna – mówiła poseł Joanna Borowiak. W poniedziałek (26 czerwca) w różnych miejscowościach regionu odbyły się briefingi polityków Zjednoczonej Prawicy, podczas których poruszono tematy m.in. polityki migracyjnej, wzmocnienia polskiej armii czy bezpieczeństwa energetycznego.

W powiecie grudziądzkim politycy spotkali się z mediami przy nowo wybudowanym przedszkolu. – Zjednoczona Prawica idzie razem do wyborów. Jesteśmy w gminie Gruta, w tle znajduje się piękna inwestycja zespołu wychowania przedszkolnego, jako jeden z licznych symboli tego, że dotrzymujemy obietnic – mówił wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.



– To jest bardzo ważne: idziemy do wyborów zjednoczeni, bo łączy nas miłość do Polski, łączy nas polska racja stanu – podkreśliła minister Anna Gembicka. – Mamy ten fundament, który nas spaja i to jest niezwykle ważne. Jesteśmy gotowi do tego, żeby dalej dbać o bezpieczeństwo Polski, o bezpieczeństwo Polaków.



– Opozycja maszeruje połączona negatywnymi emocjami, nienawiścią, hejtem. Zjednoczona Prawica idzie razem do wyborów z miłości do Polski – stwierdziła poseł Joanna Borowiak. – Idziemy wygrać trzecią kadencję, bo ta trzecia kadencja rządów Zjednoczonej Prawicy jest niezwykle Polsce potrzebne – mówiła.



W spotkaniu z mediami wzięli udział również radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatowi i gminni reprezentujący Zjednoczoną Prawicę.



Bydgoszcz: o polityka migracyjnej

W Bydgoszczy Zjednoczona Prawica przedstawiała zagrożenia, jakie niesie podejście UE i politycznych oponentów PIS do polityki energetycznej i migracyjnej.



Zdaniem Ireneusza Stachowiaka z Suwerennej Polski, polski rząd znajduje się obecnie pod dużą presją: – Jesteśmy w tej chwili bardzo agresywnie atakowani przez Parlament Europejski, przez Komisję Europejską, które stały się takimi ciałami upolitycznionymi, tak naprawdę w dużej mierze uzależnionymi od polityki niemieckiej i też przed tym chcemy Polaków bronić – mówił. – Otworzyliśmy się na Ukraińców, którzy byli rzeczywiście w potrzebie. Unia Europejska nie chce nam za to podziękować, nie chce nam dać odpowiednich środków, a chce nas zmuszać do tego, żebyśmy przyjmowali innych, za których mamy płacić. W kwestiach klimatycznych też na pewno jest dużo do zrobienia, nas te sprawy także łącza, a także wiele innych spraw, które mamy do zrobienia, dlatego razem, zwarci, będziemy szli do tych wyborów – zaznaczył.



Jak podkreślił Andrzej Walkowiak z Partii Republikańskiej, rząd Prawa i Sprawiedliwości poprawił sytuację materialną Polaków, a zjednoczenie prawicy da im poczucie bezpieczeństwa:



Za czym, nie przeciwko czemu

– Sytuacja milionów Polaków jest zupełnie odmienna od tej, która była 8–10 lat temu Polacy korzystają, w tej chwili się bogacą, ale uważamy, że jesteśmy w tej chwili obozem politycznym, który dużo lepiej poradzi sobie w trudnych czasach. To za czasów obozu Zjednoczonej Prawicy do Polski przyjechała ponad 100 kilkadziesiąt tysięcy imigrantów z krajów muzułmańskich, ale legalnie, oni pracują, nie ma z tego powodu żadnych problemów, a wręcz przeciwnie – ale trzeba postępować odpowiedzialnie, i my tę odpowiedzialność i bezpieczeństwo dla Polek i Polaków gwarantujemy – zapewniał.



Politycy zapewnili też, że w najbliższym czasie będą rozmawiać z wyborcami o swoich politycznych propozycjach, tak, by odpowiadały one na potrzeby ludzi; by Polacy wiedzieli, za czym, a nie przeciwko czemu, głosują.





Toruń: o zbrojeniach i energetyce

W Toruniu politycy PiS i Suwerennej Polski zwrócili uwagę m.in na wzmacnianie polskiej armii oraz na bezpieczeństwo energetyczne.





– Tylko my jesteśmy gwarantem realizacji programów , tych programów, które od 2015 roku proponujemy Polakom, wdrażamy – przekonywała poseł Joanna Borowiak.





– Pomagamy Ukrainie w walce z Rosją, ale nie zaniedbujemy również naszego bezpieczeństwa, dokonując bardzo kosztownego uzbrojenia. Kiedy pytać Donalda Tuska o konkretne programy, czy ludzi związanych z Platformą Obywatelską, to jedyne, to jest to osiem gwiazdek. To jest jedyny program Platformy Obywatelskiej, a potem „jakoś to będzie” – dodał poseł Jan Krzysztof Ardanowski.





O bezpieczeństwie energetycznym mówił poseł Zbigniew Girzyński. – Zrobimy wszystko, aby do momentu, kiedy będzie nas jako polskie państwo stać na nowe źródła energii, a nie fikcyjne, w postaci nie zawsze wydajnych turbin wiatrowych – zrobimy wszystko, aby obronić polskie kopalnie, aby obronić polskie elektrownie – zaznaczył.



We Włocławku politycy wskazywali m.in. na to wspólne priorytety Prawa i Sprawiedliwości i Suwerennej Polski, wśród których są ochrona pracy i brak zgody na przymusową relokację uchodźców. – Polityka zagraniczna, obszar bezpieczeństwa, obronności, dobrze pojęty konserwatyzm, silna Polska w silnej Europie – to są właśnie te fundamenta, które określają naszą wspólną spoistość. Razem zjednoczeni – idziemy po zwycięstwo – mówili.