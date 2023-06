Od 1 lipca utrudnienia na ul. Gdańskiej! Tramwaje tędy nie pojadą [lista zmian]

2023-06-26, 18:00 Informacja Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy/Redakcja

Prace kanalizacyjne będą prowadzone na ul. Gdańskiej w trzech miejscach: przy placu Wolności, ul. Słowackiego oraz Al. Mickiewicza/fot. ilustracyjna, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

W związku z pracami kanalizacyjnymi, od 1 lipca pojawią się duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Gdańskiej w Bydgoszczy. Wykonawcy rozbiorą część torowiska, więc na tym odcinku nie będą kursować tramwaje, a dla pozostałych pojazdów zostaną wprowadzone ograniczenia w ruchu.

Zmiany wiążą się z inwestycjami Miejskich Wodociągów i Kanalizacji: budową zbiorników retencyjnych. – Prace kanalizacyjne będą prowadzone na ul. Gdańskiej w trzech miejscach: przy placu Wolności, ul. Słowackiego oraz Al. Mickiewicza. Roboty zostały skoordynowane tak, aby wykonać je przy jednym zamknięciu ul. Gdańskiej – informują bydgoscy drogowcy.



Roboty będą prowadzone metodą wykopową. – Wykonawcy, aby przeprowadzić prace, rozbiorą fragmenty torowiska tramwajowego. Mają na to czas w okresie wakacyjnym. W związku z pracami ulica Gdańska zostanie wyłączona z ruchu pojazdów tramwajowych, wprowadzone zostaną ograniczenia dla pojazdów samochodowych.



Od soboty (1 lipca) dla ruchu tramwajowego zamknięta zostanie pętla Bielawy i Las Gdański P+R Swoje trasy zmienią autobusy linii nr 71 i 77. Zmiany zostaną wprowadzone również dla ruchu pojazdów na tym odcinku – przekazuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ na ul. Gdańskiej i ulicach przyległych:

- Linie nr 0 i 1 zostaną zwieszone

- Linia nr 4 zostanie zawieszona (na odcinku od r. Jagiellonów do pętli Glinki zostanie zastąpiona linią nr 6);

- Linia nr 10 zostanie zawieszona (od r. Jagiellonów do pętli Niepodległości linia zostanie zastąpiona linią nr 2)

- Linia nr 2 jadąc z Kapuścisk zostanie skierowana od ronda Jagiellonów do pętli Niepodległości;

- Linia nr 6 jadąc z Łęgnowa od ronda Jagiellonów zostanie skierowana do pętli Glinki;

- Linie nr 3, 5, 7, 8, 9 będą kursowały na swoich dotychczasowych trasach.



Na ul. Gdańskiej uruchomione zostaną dwie linie autobusowe zastępcze za tramwaj:

- linia ZaT2 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego) – Gdańska – Las Gdański (w weekendy wydłużona do pętli Myślęcinek P&R);



- linia ZaT6 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego – Gdańska – Chodkiewicza – pętla Bielawy.

Obie linie zastępcze w kierunku do r. Jagiellonów jechać będą ul. Gdańską – Świętojańską – Pomorską – Śniadeckich – powrót na ul. Gdańską.



Linie ZaT2 i ZaT6 zatrzymywać się będą na wysokości istniejących przystanków tramwajowych.



Wyłączony z obsługi komunikacyjnej zostanie przystanek Gdańska/Cieszkowskiego w kierunku do r. Jagiellonów.

Dodatkowo, w kierunku do r. Jagiellonów, linie te zatrzymywać się będą na przystankach: Gdańska/Świętojańska (przystanek tymczasowy)i Śniadeckich/Gdańska.

Linie nr 71 i 77 jadąc w kierunku pętli Morska zostaną przekierowane z ulicy J.J. Śniadeckich w ulicę Z. Krasińskiego do ronda Ossolińskich i dalej alejami Ossolińskich do placu Weyssenhoffa.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: Gdańska / Cieszkowskiego i Mickiewicza / Teatr Polski. Przystanki na trasie objazdowej Śniadeckich / Gdańska, Markwarta / 3 Maja i plac Weyssenhoffa. Od ronda Wielkopolskiego powrót na trasę.



Dodatkowo od 1 lipca uruchomiona zostanie linia autobusowa W (weekendowa) z pętli Wilczak do pętli Myślęcinek, przez rondo Jagiellonów. Linia będzie kursowała tylko w weekendy i święta - raz na godzinę - od ok. godz. 10.00 do ok. 18.00



Planowane prace kanalizacyjne na ulicach: Ugory, Stawowej, I. Skorupki, A. Mickiewicza, I. Paderewskiego, Powstańców Wielkopolskich, R. Markwarta, Aleje Ossolińskich wpłyną na dalsze zmiany na liniach autobusowych. O zmianach Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej poinformuje po otrzymaniu danych od Miejskich Wodociągów i Komunikacji.



ZMIANY DROGOWE

Na ul. Gdańskiej przy placu Wolności (od ul. Pomorską/Dworcową do posesji nr 25) oraz od skrzyżowania ul. Śniadeckich do skrzyżowania z Aleją Mickiewicza będzie mógł odbywać się ruch wyłącznie pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji, komunikacji publicznej oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów.

Na odcinku od ul. Śniadeckich do Alei Mickiewicza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.



Ponadto z ul. Gdańskiej (część północna) możliwy będzie ruch pojazdów tylko w kierunku ul. Świętojańskiej (bez możliwości wjazdu w al. Mickiewicza).



Ulica 20 Stycznia 1920r (odcinek przy Parku Jana Kochanowskiego ) oraz ul. Słowackiego będą ulicami dwukierunkowymi, obsługującymi przyległe posesje, z możliwością wyjazdu tylko na al. Mickiewicza

Informacje dotyczące dojazdów do poszczególnych ulic:

• Dojazd do ul. Cieszkowskiego od ul. Pomorskiej będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji (także odcinkowo do ul. Gdańskiej) oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów;

• Dojazd do al. Mickiewicza od strony północnej będzie się odbywał ul. Kamienną, Sułkowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich

• Dojazd do al. Ossolińskich z ul. Kamiennej będzie odbywał się przez ul. Sułkowskiego, Sieńki,

• Dojazd do ul. Dworcowej od strony ul. Jagiellońskiej będzie się odbywała ul.19 marca 1981r. oraz ul. Parkową a do ul. Gdańskiej powyżej Placu Wolności z wjazdem od ul. Konarskiego.