Sesja sejmiku. 200 kilometrów dróg w budowie, Stolno–Wąbrzeźno na ukończeniu

2023-06-26, 17:20 Monika Kaczyńska/Informacja prasowa UMWK-P/Redakcja

Samorząd województwa realizuje obecnie ok. 200 kilometrów dróg/fot. Monika Kaczyńska

Podczas ostatniego przed wakacjami posiedzenia radni zapoznali się m.in. ze stanem inwestycji drogowych. Sejmik zatwierdził wsparcie humanitarne dla obwodu chmielnickiego na Ukrainie i przyjął stanowisko wzywające rząd zmian w koncepcji kolei dużych prędkości związanej z budową Centralnego Portem Komunikacyjnego.

Raport dotyczący realizacji inwestycji drogowych przedstawił marszałek województwa Piotr Całbecki. Jak podkreśla, to raport, na który długo czekał.



– Służby drogowe wyprowadziły nas z pewnego rodzaju dołka, w który wpadliśmy już kilka lat temu, z różnych powodów. Dzisiaj te inwestycje, które miały problemy, są już wyprostowane, na ostatniej prostej. Kończymy zaległości. No i to, co najważniejsze – masa, naprawdę masa nowych inwestycji rozsianych po każdym zakątku województwa, także jestem bardzo zadowolony – mówił.



– W tej chwili realizujemy jakieś 200 kilometrów w tym samym czasie na różnych odcinkach dróg. Najbardziej klasyczny to Stolno-Wąbrzeźno, 30-kilometrowy odcinek, do którego musieliśmy dwukrotnie podejść, zarówno jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji, ale również wyłonienie wykonawcy. Kończmy, to jeszcze kilka tygodni, aż będziemy tam przecinali wreszcie wstęgę. A trwało to już sześć lat – przypomniał.



– Czekaliśmy już na to parę dobrych lat, niektóre inwestycje są opóźnione dwa–trzy lata, niektóre inwestycje podrożały w tym czasie bardzo znacznie – podkreślił przewodniczący klubu PiS Michał Krzemkowski. – Tutaj znakomitym przykładem jest droga Stolno–Wąbrzeźno, która została porzucona przez jedną firmę, ponieważ Urząd Marszałkowski nie chciał się z tą firmą porozumieć co do podwyższenia kosztów inwestycji, które wynikały z pewnych braków dokumentacyjnych, które firmie przedstawiono. Rozpisano nowy przetarg, no i okazało się, że ta inwestycja jest dużo droższa i niestety, jest parę lat opóźniona w czasie. Także bardzo cieszymy się, że w końcu padają takie deklaracje, że ona będzie skończona. Wydaje mi się, że najbardziej odetchną mieszkańcy tego regionu. Podkreślę, że to jest bardzo ważna droga: po pierwsze, ona prowadzi do autostrady, a po drugie – do strefy przemysłowej.



Dobrej myśli jest wicemarszałek województwa Zbigniew Sosnowski. – Dzisiaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że to, na co się umawialiśmy, jest realizowane. Oczywiście zawsze jest taki niedosyt, że tych dróg budujemy zbyt mało – mówił. – Widać wyraźnie, że każdego roku tych dróg budujemy coraz więcej. Przypomnę, że każdego roku tych dróg budujemy coraz więcej. W 2020 roku było to chyba kilkanaście kilometrów dróg, w tym roku chcemy oddać co najmniej 110 kilometrów, i to nie tylko na papierze, ale w rzeczywistości.



Zmiany w kolejach dużych prędkości

– Niski współczynnik dzietności i rosnąca liczba osób starszych – to najważniejsze wyniki raportu opisującego sytuację demograficzną regionu. Przedstawił go radnym Adam Szponka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.



– Ponad 20 proc. stanowią osoby starsze, zmierzamy do 30 proc., a w niektórych miejscach, biorąc po uwagę jeszcze inne czynniki demograficzne, jak na przykład migracja, może być tak, że będzie to 50 proc. osób starszych, przy cały czas nieadekwatnym przyroście populacji – przekazał. – Co to znaczy? Generalnie jest to ogromne wyzwanie naszych czasów, gdyż osoby starsze mają swoje potrzeby – może nie po sześćdziesiątce, ale po osiemdziesiątce na pewno są to usługi opiekuńcze, wyzwania dotycząc opieki zdrowotnej, no i generalnie dopasowanie infrastruktury do tych potrzeb: mówimy tutaj o domach pomocy społecznej, o zakładach opiekuńczo-leczniczych, ale także o infrastrukturze środka: klubach seniora, uniwersytetach trzeciego wieku. Ważnym aspektem są te instytucje pośrednie, czyli dzienne domy pobytu. Cały czas borykamy się z tym, jak to zrobić, żeby utrzymać ich trwałość – tłumaczył Szponka.



Podczas sesji radni przyjęli też stanowisko wzywające rząd do korzystnych dla Kujaw i Pomorza zmian w koncepcji kolei dużych prędkości, która związana jest z przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym. „Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego domaga się uwzględnienia w koncepcji budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce dodatkowej nowej linii biegnącej od planowanej linii nr 5 (łączącej CPK przez Płock i Grudziądz z Trójmiastem) przez Włocławek i Toruń do Bydgoszczy. (...) Linia ta zapewni trzem największym ośrodkom miejskim województwa dostępność [komunikacyjną] adekwatną do ambicji rozwojowych regionalnej społeczności, ale także przyczyni się do realizacji krajowych założeń równoważenia rozwoju w ujęciu regionalnym” – czytamy w piśmie do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury.



Pomoc dla ukraińskiego szpitala

Sejmik zatwierdził również m.in. wsparcie humanitarne dla obwodu chmielnickiego na Ukrainie. Środki posłużą do wyposażenia drugiej już sali operacyjnej w szpitalu w Chmielnickim. Na wypoczynek w naszym regionie przyjadą też wkrótce osierocone w wyniku działań wojennych dzieci z obwodu chmielnickiego, a także z obwodu żytomierskiego. Przyjęto również uchwałę dotyczącą formalizacji współpracy naszego województwa ze szkockim hrabstwem Fife.



W ramach sprawowanego przez samorząd województwa mecenatu kultury sejmik uchwalił pomoc finansową dla samorządu Bydgoszczy na organizację Festiwalu Prapremier Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze, przygotowywanego przez bydgoski Teatr Polski.



Radni wyrazili zgodę na zakup nieruchomości w Tucholi – działki oraz zabytkowych budynków, w których mieści się Muzeum Borów Tucholskich. W przyszłości samorząd województwa planuje włączyć to muzeum w struktury Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa.