Amfetaminę trzymał na działce. 25-latek z Wąbrzeźna wpadł przez... hałas

2023-06-26, 18:41 Informacja KPP w Wąbrzeźnie/Redakcja

W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 280 g amfetaminy oraz 80 marihuany/fot. KPP w Wąbrzeźnie

Policjanci zatrzymali 25-letniego mieszkańca Wąbrzeźna, który na terenie ogródków działkowych przechowywał znaczne ilości narkotyków. Decyzją sądu mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Policjanci interweniowali w wyniku zgłoszenia, które otrzymali w piątek (22 czerwca 2023 r.) przed godziną 3:00 nad ranem. – Dyżurny wąbrzeskiej komendy policji otrzymał zgłoszenie o hałasach dochodzących z ogródków działkowych, zgłaszający podejrzewał, że może dochodzić tam do włamania – przekazuje asp. Krzysztof Świerczyński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wąbrzeźnie. – We wskazanym miejscu policjanci zastali dwóch znanych im mieszkańców Wąbrzeźna. Okazało się, że działka należy do obecnego tam 25-latka, który przyszedł z 33-letnim kolegą.



Policjanci zwrócili uwagę na charakterystyczny zapach. Okazało się, że znajdują się tam liczne foliowe woreczki z białym proszkiem i suszem roślinnym. – Mundurowi natychmiast zatrzymali mężczyzn i przewieźli do policyjnego aresztu. Na miejsce wezwany został również przewodnik psa służbowego przeszkolonego w poszukiwaniu narkotyków. W wyniku przeszukania policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 280 g amfetaminy oraz 80 marihuany – informuje asp. Krzysztof Świerczyński. Na miejscu znaleziono też wagi elektroniczne.



– 25-latek usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków, które również oferował swojemu koledze – relacjonuje policjant.



Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny. Grozi mu do 10 lat więzienia.