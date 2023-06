Prezydent Brejza z wotum zaufania i absolutorium. Opozycja krytykuje „Raport o stanie miasta”

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Inowrocławia po zapoznaniu się ze sprawozdaniami finansowymi wystąpiła do Rady Miejskiej Inowrocławia o udzielenie Prezydentowi Miasta Inowrocławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2022 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Radni większością głosów udzielili prezydentowi Ryszardowi Brejzie absolutorium. – Jest to wynik naszej współpracy i solidnej pracy urzędników Urzędu Miasta Inowrocławia na czele z moimi zastępcami, sekretarzem i skarbnikiem oraz wszystkich jednostek podporządkowanych. Dziękuję Wam wszystkim – powiedział prezydent Brejza. Rada Miejska oceniła też „Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2022”, obejmujący szczególnie realizację polityk, programów i strategii czy uchwał Rady Miejskiej Inowrocławia. Raport spotkał się jednak z krytyką opozycji. Marcin Wroński (Prawo i Sprawiedliwość) przypomniał, że Inowrocław od wielu lat się wyludnia. – Pamiętamy: dawno temu, za prezydenta Marcina Wnuka liczba ludność dochodziła do 80 tys. mieszkańców, dzisiaj ma 68. - Pragnę panu radnemu przypomnieć, że Inowrocław jest częścią naszej ojczyzny pod nazwą „Polska”, więc jesteśmy poddani skutkom polityki, która wynika z decyzji władz rządzących Polska – argumentował. Po dyskusji nad raportem, radni udzielili prezydentowi Brejzie wotum zaufania. Wyniki głosowania w sprawie udzielenia absolutorium – poniżej.

