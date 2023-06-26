Церемонія для жителів Торуня, зміни в розкладі, розширення лікарні у Влоцлавку

2023-06-26, 12:15  Redakcja
Триває розширення Воєводської спеціалізованої лікарні у Влоцлавку/фото: Agnieszka Marszał, Архів

Триває розширення Воєводської спеціалізованої лікарні у Влоцлавку/фото: Agnieszka Marszał, Архів

Відзнаки отримали торуняни, що допомагали Україні. Разом відкрили нову Катажинку. Громадський транспорт на канікулах, у Бидгощі багато змін.

Торуньські дні не могли оминути традиційне відкриття Katarzynki на пряниковій алеї зірок. Цього року латунну табличку присвятили людям, причетним до допомоги Україні. З 2001 року перед двором Артуса відкривають пам’ятні Katarzynki відомих і видатних торунян.

З початком канікул варто звернути увагу на зміни в розкладах. Приміська лінія номер 41 у вихідні також доїжджатиме до пляжу в Борівно поблизу Бидгощі. У свою чергу лінія № 82 у вихідні дні буде спрямована на кінцеву станцію Las Gdański у визначений час. У зв’язку з дорожніми роботами відсьогодні тимчасово змінюється маршрут лінії 57 на Блоні, а на багатьох автобусних і трамвайних лініях діятиме святковий розклад. Подробиці на сайті Міського Управління дорожнього та громадського транспорту.

Триває розширення Воєводської спеціалізованої лікарні у Влоцлавку. Сучасний головний корпус стоїть на місці одного з павільйонів, який було знесено. На партері розмістять відділення швидкої медичної допомоги та відділення анестезіології та інтенсивної терапії. На першому поверсі буде пологовий блок і відділення патології вагітності, акушерства та неонатології. Другий поверх це відділення ортопедії та загальної хірургії, а операційний блок буде на третьому поверсі. Останній, четвертий поверх був спроектований як технічне приміщення. Кульмінацією споруди стане посадковий майданчик для медичних вертольотів.

Путівник для громадян з України - 26.07.2023

Region

Politycy Zjednoczonej Prawicy: Idziemy do wyborów zjednoczeni, bo łączy nas miłość do Polski

Politycy Zjednoczonej Prawicy: Idziemy do wyborów zjednoczeni, bo łączy nas miłość do Polski

2023-06-26, 19:09
Amfetaminę trzymał na działce. 25-latek z Wąbrzeźna wpadł przez... hałas

Amfetaminę trzymał na działce. 25-latek z Wąbrzeźna wpadł przez... hałas

2023-06-26, 18:41
Od 1 lipca utrudnienia na ul. Gdańskiej Tramwaje tędy nie pojadą [lista zmian]

Od 1 lipca utrudnienia na ul. Gdańskiej! Tramwaje tędy nie pojadą [lista zmian]

2023-06-26, 18:00
Sesja sejmiku. 200 kilometrów dróg w budowie, StolnoWąbrzeźno na ukończeniu

Sesja sejmiku. 200 kilometrów dróg w budowie, Stolno–Wąbrzeźno na ukończeniu

2023-06-26, 17:20
Dwie 14-latki z Torunia uratowały pięcioletnią dziewczynkę. Znalazły ją w lesie

Dwie 14-latki z Torunia uratowały pięcioletnią dziewczynkę. Znalazły ją w lesie

2023-06-26, 15:37
Prezydent Brejza z wotum zaufania i absolutorium. Opozycja krytykuje Raport o stanie miasta

Prezydent Brejza z wotum zaufania i absolutorium. Opozycja krytykuje „Raport o stanie miasta”

2023-06-26, 14:45
W Fordonie, na Leśnym i wzdłuż ul. Kieleckiej. Nowe trasy dla rowerów w Bydgoszczy

W Fordonie, na Leśnym i wzdłuż ul. Kieleckiej. Nowe trasy dla rowerów w Bydgoszczy

2023-06-26, 14:00
Wpłynął żaglówką w plażę, wcześniej pił alkohol. Wysoki mandat dla sternika

Wpłynął żaglówką w plażę, wcześniej pił alkohol. Wysoki mandat dla sternika

2023-06-26, 11:45
Świętowanie na sportowo, czyli Bieg Bosych Antków w ramach Dni Rypina

Świętowanie na sportowo, czyli Bieg Bosych Antków w ramach Dni Rypina

2023-06-26, 07:45

Najczęściej czytane

Archiwum

czerwiec 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę