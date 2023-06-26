Церемонія для жителів Торуня, зміни в розкладі, розширення лікарні у Влоцлавку

2023-06-26, 12:15 Redakcja

Триває розширення Воєводської спеціалізованої лікарні у Влоцлавку/фото: Agnieszka Marszał, Архів

Відзнаки отримали торуняни, що допомагали Україні. Разом відкрили нову Катажинку. Громадський транспорт на канікулах, у Бидгощі багато змін.

Торуньські дні не могли оминути традиційне відкриття Katarzynki на пряниковій алеї зірок. Цього року латунну табличку присвятили людям, причетним до допомоги Україні. З 2001 року перед двором Артуса відкривають пам’ятні Katarzynki відомих і видатних торунян.



З початком канікул варто звернути увагу на зміни в розкладах. Приміська лінія номер 41 у вихідні також доїжджатиме до пляжу в Борівно поблизу Бидгощі. У свою чергу лінія № 82 у вихідні дні буде спрямована на кінцеву станцію Las Gdański у визначений час. У зв’язку з дорожніми роботами відсьогодні тимчасово змінюється маршрут лінії 57 на Блоні, а на багатьох автобусних і трамвайних лініях діятиме святковий розклад. Подробиці на сайті Міського Управління дорожнього та громадського транспорту.



Триває розширення Воєводської спеціалізованої лікарні у Влоцлавку. Сучасний головний корпус стоїть на місці одного з павільйонів, який було знесено. На партері розмістять відділення швидкої медичної допомоги та відділення анестезіології та інтенсивної терапії. На першому поверсі буде пологовий блок і відділення патології вагітності, акушерства та неонатології. Другий поверх це відділення ортопедії та загальної хірургії, а операційний блок буде на третьому поверсі. Останній, четвертий поверх був спроектований як технічне приміщення. Кульмінацією споруди стане посадковий майданчик для медичних вертольотів.