Coś dla oka i podniebienia. Szydełka i słoiki poszły w ruch! Tak wygląda Jarmark Świętojański [zdjęcia]

2023-06-25, 15:46 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Wyspa Młyńska wypełniła się stoiskami z regionalnymi produktami, rękodziełem i nie tylko/fot: Elżbieta Rupniewska

To prawdziwa gratka dla miłośników wyrobów rękodzielniczych i tradycyjnych artykułów żywnościowych. Na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy trwa doroczny Jarmark Świętojański. Przyjechało około 100 wystawców z całej Polski, a i wśród odwiedzających są nawet goście z zagranicy.

– Uwielbiam takie zgromadzenia, uwielbiam jarmarki. Kupiłam sobie krem naturalny, nagietkowy i zabawne kolczyki. Cieszę się, że ci państwo, którzy do nas przyjechali z tak daleka, nie przyjechali na darmo. Wiadomo, gdyby była gorsza pogoda, to również frekwencja by nie dopisała – powiedziała jedna z kobiet.



– Przyjechałam z niedaleka, z Łabiszyna. Wyroby głównie robione na szydełku. Przede wszystkim tym się zajmuję. Są koszyki, wszelakie podkładki i łapki kuchenne, oraz zestawy stołowe, koszyczki na chleb, torebki i breloczki. Czego dusza zapragnie – wymieniała jedna ze sprzedawczyń.



Jarmark spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony mieszkańców. – Ciekawe są rękodzieła, dobra inicjatywa.



– Przyjechałam z Gniezna, a córka jest z Nowego Jorku. Przyjechała akurat i przy okazji chcemy spędzić trochę dnia tutaj – odpowiedziała jedna z kobiet.



Wśród stoisk można znaleźć stoły z powidłami i pozostałymi artykułami spożywczymi. – Jesteśmy ze Strzelec Górnych. Trochę słyniemy z powideł, nie tylko śliwkowych. Mamy też wiśniowe, agrestowe, morelowe. Mamy produkty z tego roku, niektóre jeszcze są z zapasu z zeszłego roku.



Organizatorem Jarmarku Świętojańskiego na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Stoiska można odwiedzać do 18:00.