Tanecznie, śpiewająco i na sportowo. Dni Unisławia na rozpoczęcie wakacji

2023-06-25, 14:11 Marcin Doliński/Redakcja

Akrobatyka na kole, występy muzyczne, pokaz rękodzieła i wiele innych. Tak w wakacje 2023 wchodzą mieszkańcy Unisławia/fot: Facebook/Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu

Trzy dni zabawy muzycznej, warsztatów, pokazów i rękodzielnictwa. W Unisławiu trwają Dni Gminy Unisław. Od piątku świętuje mała gmina w powiecie chełmińskim.

– W Unisławiu się dzieje. Obchody rozpoczęli biegacze, ale też osoby, które chodzą o kijkach nordic walking. Gmina Unisław słynie ze święta kapusty w Brukach Unisławskich, ale same Dni Unisławia to też kilkudniowa marka, która zawsze w pierwszy weekend wakacji rozpoczyna ten przyjemny okres – powiedział Paweł Marwitz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.



Koło nie musi być zawieszone na takiej konstrukcji, może być ono po prostu tak podpięte do sufitu. Ważne jest tak naprawdę tylko to koło. Na nim robimy różne figury – zdradziła Julia Stanisławska, która zajmuje się akrobatyką na kole.



Mieszkańcy Unisławia mogą również poznać rękodzieło w drewnie. – Ludzie już odchodzą od plastiku i z powrotem wchodzą w drewno. Głównie zajmujemy się deskami do krojenia, serwowania. Żłobimy, wypalamy prądem i ludzie zaczynają doceniać, że drewno ma swoją jednak wartość – podkreślił Sebastian Iwanicki, rzeźbiarz.



W sobotę wieczorem odbył się koncert Michała Wiśniewskiego i zabawa taneczna. Na niedzielę (25 czerwca) zaplanowano ostatni dzień imprezy, a z tej okazji zorganizowano spotkanie z muzyką klasyczną.