Torunianie pomagający Ukrainie uhonorowani! Wspólnie odsłonili nową Katarzynkę [wideo]

Odsłonięcie Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd/fot. Michał Zaręba

Podczas Dni Torunia nie mogło zabraknąć tradycyjnego odsłonięcia Katarzynki w Piernikowej Alei Gwiazd. W tym roku mosiężną tabliczkę dedykowano osobom zaangażowanym w pomoc Ukrainie.

Katarzynkę wspólnie odsłonili przedstawiciele instytucji i grup organizujących wsparcie. – Pokazuje, na ile Toruń jest otwarty dla Ukrainy, na ile pomaga – to też było widać w ciągu tego 1,5 roku. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni, że możemy tutaj być i odsłaniać Katarzynkę – mówi Veronika Matush z Toruńskiego Sztabu Pomocy Ukrainie.



– Postanowiliśmy założyć taką grupę wsparcia dla Ukraińców. Wojna zaczęła się w czwartek, na granicy byłem już w sobotę, z grupą kolegów – wspomina Maciej Gralak z grupy związanej z Centrum Targowym Park. – Wydawało mi się, że jestem twardym gościem, ale czułem jakiś głęboki żal i jednocześnie troskę, że tym ludziom trzeba pomóc, a potem żeśmy tutaj fajnie to organizowali.



– To torunianki i torunianie byli bohaterkami i bohaterami, nie ktoś z zewnątrz, nikt nie mówił: „zróbcie tak”, „musicie” – nie, to był odruch pięknej dobrej woli – podkreślił prezydent Torunia Michał Zaleski.



Katarzynkę odsłonili przedstawiciele grup i instytucji:

• Ilona Lasota z Kujawsko-Pomorskiego Zespołu Koordynatorów Pomocy dla Ukrainy, powołanego z inicjatywy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego

• Tatiana Dembska ze Stowarzyszenia Dobra dla Dobra

• Veronika Matush z Fundacji International League,

• Sławomir Stępski – Koordynator punktu informacyjnego na Dworcu Głównym dla uchodźców z Ukrainy,

• Michał Bomastyk z Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom,

• Aleksander Sztramski z Fundacji Królewskie Dziedzińce,

•Magdalena Niżnik – Dyrektor Technikum Mundurowego ZDZ,

•Jacek Andrzejewski – Koordynator Wolontariuszy ZDZ,

•Ewa Wronkowska – Opiekun Samorządu Uczniowskiego SP 24,

•Katarzyna Olejniczak-Kalitta – Koordynator wolontariuszy Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO w Toruniu,

•Danuta Rajczak-Zalewska – Dyrektor SP nr 8 w Toruniu.



Wspólnie z przedstawicielami toruńskich instytucji Katarzynkę odsłoniły osoby prywatne, które były zaangażowane w pomoc i wsparcie osób z Ukrainy: Halina Kondrat, Małgorzata Zielińska, Anna Orent, Maciej Szady, Maciej Gralak, Filip Kulesza.



Pamiątkowe Katarzynki znanych i zasłużonych dla miasta torunian odsłaniane są przed Dworem Artusa od 2001 roku. Wśród laureatów są m.in Janina Ochojska, Leszek Balcerowicz, aktorzy: Grażyna Szapołowska, Olga Bołądź oraz zespoły Kobranocka, Republika i Tomasz Organek.



W tym roku Dni Torunia są połączone ze Zjazdem Miast Nowej Hanzy.

