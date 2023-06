Służyli radą i zachęcali, by przygarnąć psiaka. Spotkanie adopciaków w Grudziądzu

W sobotni lub niedzielny (24-25 czerwca) wieczór warto się wybrać do parku Solankowego w Inowrocławiu. W ten weekend miasto zachęca do podziwiania instalacji… Czytaj dalej »

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu na trasie Bydgoszcz - Toruń. Motocyklista podczas wyprzedzania wjechał do rowu, został ranny. Czytaj dalej »

Wydarzenie zorganizowały Fundacja Dobre Ludki i Safe Animal. – Mamy porady groomerskie, drobne zabiegi kosmetyczne, weterynarza, który bezpłatnie czipuje zwierzęta, nasza koleżanka rejestruje – mówiła Kinga Kaniecka, prezes fundacji. – Są stanowiska z karmami, są udzielane porady żywieniowe. – Czipowianie jest ważne, bo kiedy pies się gdzie zgubi, to jesteśmy w stanie po tym czipie go zidentyfikować. I walczymy przede wszystkim z bezdomności, co jest myślę bardzo istotne – tłumaczył uczestnik wydarzenia. Ze względu na upał zwierzaki mogły także ochłodzić się w specjalnych basenach.

