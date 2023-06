Diecezja Bydgoska przygotowuje się do XX-lecia. Na początek: wielki koncert i nowenna

2023-06-24, 18:47 Jolanta Fischer/Redakcja

„W cieniu Twej ręki” – tak zatytułowano koncert, który zainaugurował przygotowania do XX rocznicy utworzenia Diecezji Bydgoskiej/fot. Jolanta Fischer

„W cieniu Twej ręki” – tak zatytułowano wydarzenie, które zainaugurowało przygotowania do XX rocznicy utworzenia Diecezji Bydgoskiej. W hali Sisu Arena odbył się wielki koncert gospel, a goście – w tym znany restaurator Wojciech Modest Amaro – dzielili się świadectwem wiary. Podczas Mszy św. ks. bp Krzysztof Włodarczyk udzielił specjalnego papieskiego błogosławieństwa.

– To jest bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu. Chcemy pogłębiać naszą wiarę i być razem wszyscy – mówiła jedna z uczestniczek wydarzenia. – Przyszliśmy rodzinnie, z potrzeby serca i wsparcia ludzi Kościoła – dodała inna. – Jestem ogromną fanką modlitwy poprzez muzykę, rytm, harmonia daje poczucie, jakbyśmy byli bliżej Nieba – tłumaczyła kolejna osoba.



W wydarzeniu na Sisu Arena uczestniczyła młodzież diecezji przygotowująca się do wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Została ona pobłogosławiona i posłana przez bp. Włodarczyka. – Cieszymy się, że dużo młodych można tu spotkać i możemy lepiej się przygotować na Światowe Dni Młodzieży – mówili uczestnicy.



Uwielbieniowe utwory śpiewali ok. 50-osobowy chór, a jako soliści wystąpili Ada Rychwalska – uczestniczka 12. edycji The Voice of Poland w towarzystwie utalentowanych muzyków – Mileny Pilkiewicz i Michała Maciudzińskiego. Wśród gości byli m.in. krakowski rekolekcjonista ks. Wojciech Węgrzyniak, Monika i Marcin Gomułkowie, którzy prowadzą w mediach społecznościowych kanał „Początek wieczności” oraz znany restaurator Wojciech Modest Amaro. - Dzielenie się świadectwem wiary to jest podstawa, to jest forma apostołowania, wierzę w to, ze Pan Bóg zawsze daje obu stronom i to jest najpiękniejsze. Za mało jest przykładów wiary mocnej – mówił naszej reporterce.



– Zwieńczeniem tego wydarzenia będzie Msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa ze szczególnym darem błogosławieństwa papieskiego – zapowiadał przed wydarzeniem ks. Piotr Wachowski. - Dzięki przyzwoleniu Ojca Świętego Franciszka biskup miejsce może trzy razy w roku dokonać takiego specjalnego błogosławieństwa z otrzymaniem daru odpustu zupełnego i ksiądz biskup Krzysztof korzysta z tego przywileju.



W Sisu Arenie rozpoczęła się także nowenna przed XX-leciem utworzenia diecezji, i to właśnie do słów z tej nowenny nawiązuje tytuł koncertu, „W cieniu Twej ręki”.



Nowenna potrwa dziewięć miesięcy, zakończy się w rocznicę powstania diecezji: 25 lutego 2024 roku.