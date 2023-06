Zespoły ludowe prezentują się w Golubiu-Dobrzyniu. Można też wsiąść na ciągnik! [wideo]

2023-06-24, 14:36 Michał Zaręba/Redakcja

Przeglądowi Zespołów Ludowych towarzyszy wystawa maszyn rolniczych/fot. Michał Zaręba

XXI Wojewódzki Przegląd Zespołów Ludowych rozbrzmiewa na golubskim Zamku. Imprezie towarzyszą zlot oraz wystawa starych ciągników i maszyn rolniczych.

– Bardzo lubię tańczyć, śpiewać, występować… te wszystkie piękne stroje, koszule, spódniczki – opowiada dziewczynka z zespołu Gniewkowianie. – Na strój kujawsko składają się biały kolor, modrakowy (niektórzy mówią: niebieski) – i czerwony –przypomina uczestniczka wydarzenia. – Najważniejsza jest chyba atmosfera, jaka tutaj panuje. Myślę też, że nauka, bo podpatrzymy sobie, co inne zespoły wykonują – mówi Jolanta Robert, kierownik zespołu Pieśni i Tańca Kociewianki.



W ramach „Festiwalu smaków” odbywa się też prezentacja potraw i produktów kuchni regionalnej. Jest też coś dla fanów maszyn: zlot dawnych ciągników! – Człowiek wychował się na tych małych ciągnikach – mówi jeden z uczestników. – Pociąg jest do tych naszych polskich ciągników, które kiedyś na tych polach na tych polach z naszej fabryk – z Ursusa – dodaje inny. – Jest ciągnik iseki, japoński, do tego jest bryczka zrobiona przez mojego dziadka – opowiada młody miłośnik rolniczych maszyn.



Przegląd organizuje Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu.



Patronat nad Przeglądem Zespołów Ludowych ma PR PiK. Wystawa starych maszyn rolniczych potrwa do niedzieli (25 czerwca).

Relacja Michała Zaręby