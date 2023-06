Budżet obywatelski: mieszkańcy Włocławka głosują. 29 inwestycji do wyboru

2023-06-23, 18:20 Agnieszka Marszał/Redakcja

Park dla taty, miasteczko ruchu drogowego, mini siłownia dla dzieci, majówkowa impreza czy karetka transportowa z wyposażeniem - to kilka propozycji zgłoszonych przez włocławian do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Od piątku można głosować.

W sumie propozycji jest 29, w tym 17 projektów w kategorii ogólno-miejskiej, 10 w kategorii instytucjonalnej i dwie w kategorii zielonej. Na ich realizację miasto przeznaczy rekordową kwotę – 5,3 mln zł. - Głosować można tylko i wyłącznie drogą elektroniczną - zapraszam na stronę bo.wloclawek.eu - mówi Bartłomiej Kucharczyk z włocławskiego ratusza. - Natomiast jeśli mieszkańcy mają na przykład problem z dostępem do Internetu czy z jakością łącza, to zapraszamy do pokoju 102 w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku. Można również skorzystać i zagłosować z komputerów we wszystkich filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przypomnę, że na jednego mieszkańca Włocławka przypadają trzy głosy - po jednym w każdej z kategorii.



W głosowaniu mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Głosowanie potrwa do 10 lipca, wyniki poznamy na początku sierpnia. W ten weekend na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego będzie można zagłosować w czasie Dni Włocławka. Specjalne stanowisko ratusza pojawi się na Słodowie – w sobotę i niedzielę w godz. 15.00-19.00.