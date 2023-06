Gnał o 66 km/h za szybko! 36-latka zatrzymali policjanci z grudziądzkiej grupy Speed

2023-06-23, 15:15 KMP w Grudziądzu/Redakcja

Kierowca popełnił to samo wykroczenie w ciągu jednego roku/fot. KMP w Grudziądzu

Wysoki mandat, dużo punktów karnych i utrata prawa jazdy, to konsekwencje dla kierowcy, który jechał z prędkością 116 km/h w obszarze zabudowanym i dopuścił się tego w recydywie. 36-latek został zatrzymany do kontroli drogowej przez policjantów z grudziądzkiej grupy Speed.

Policjanci z grupy Speed Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu w czwartek (22 czerwca) o godzinie 7.30 kontrolowali prędkość na drodze powiatowej w miejscowości Mokre. W pewnym momencie zauważyli szybko zbliżający się do nich pojazd bmw. Po dokonaniu pomiaru okazało się, że poruszał się z prędkością 116 km/h, czyli o 66 km/h za szybko. Pojazdem kierował 36-letni mieszkaniec powiatu kwidzyńskiego.



Okazało się, że jest to jego drugie takie wykroczenie w ostatnim roku. W związku z tym został ukarany mandatem w kwocie 4000 zł i 14 punktami karnymi. Dodatkowo, z powodu przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym, na trzy miesiące stracił prawo jazdy.



Kolejny patrol drogówki zatrzymał innego kierowcę w Okoninie przed godziną 18.00. Tutaj mieszkaniec Brodnicy jechał audi z prędkością 99 km/h w obszarze zabudowanym. To wykroczenie również było popełnione w warunkach recydywy, dlatego policjanci nałożyli na kierowcę mandat karny w kwocie 2000 zł i 11 punktów karnych.



Od 17 września 2022 roku nastąpiły zmiany w przepisach. Zwiększona została liczba punktów karnych za najgroźniejsze wykroczenia drogowe, m.in. nadmierną prędkość, obowiązuje także kara „recydywy”, a więc podwójne stawki mandatów m.in. za przekroczenie prędkości. Kierujący, który przekroczy dozwoloną prędkość, a w ciągu dwóch lat ponownie popełni to samo wykroczenie, zapłaci podwójną stawkę mandatu.