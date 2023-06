Zmarł ks. Tomasz Borowski, pallotyn posługujący w Sanktuarium MBF w Bydgoszczy

Burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km/h i miejscami grad - to prognoza na piątek (23… Czytaj dalej »

Pożegnanie zmarłego kapłana w parafii odbędzie się w niedzielę (25 czerwca) podczas Mszy św. o godz. 14.00. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w poniedziałek (26 czerwca) modlitwą różańcową o godz. 11.00 w parafii pw. Chrystusa Króla w Gdańsku (ul. Bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego 55). Mszy św. o godz. 12.00 przewodniczyć będzie ordynariusz diecezji bydgoskiej bp Krzysztof Włodarczyk. Dalsze odbędą się ceremonie na Cmentarzu św. Franciszka w Gdańsku (ul. Kartuska 238). - Zasadniczym rysem działalności apostolskiej ks. Tomasza była praca na stanowisku wikariusza w duszpasterstwie parafialnym, a w późniejszym okresie życia pełnił funkcję kapelana szpitala i prowadził rekolekcje i misje parafialne - przekazuje Diecezja Bydgoska. - Ks. Tomasz z pasją szerzył apostolstwo Bożego miłosierdzia i przybliżał ludziom orędzie fatimskie. Był solidny w wykonywanej pracy kapłańskiej, chętnie podejmował się różnych zajęć i całym sercem angażował się w każdą pracę. Okazywał wszystkim serdeczność i życzliwość. Postrzegano go często jako człowieka o dobrym sercu i wielkim darze pracowitości. Był stanowczy i wytrwały do końca w swoich postanowieniach - czytamy w komunikacie. Kapłan zmarł w wyniku choroby nowotworowej, w wieku 54 lat.

