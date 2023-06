Takiej pamiątki nie ma nigdzie indziej! Stuła Benedykta XVI w Muzeum Diecezjalnym [zdjęcia]

2023-06-23, 13:37 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Stuła z herbem papieskim, ornat, mitra, buty, palka i bielizna kielichowa – te dary, zgodnie z wolą papieża Benedykta XVI, przekazano na ręce ks. prof. Mariusza Kucińskiego, dyrektora Centrum Studiów Ratzingera w Bydgoszczy. Będą na stałe eksponowane w Muzeum Diecezjalnym.

Przekazał je papieski sekretarz, arcybiskup Georg Ganswein. – Ksiądz arcybiskup powiedział w ten sposób: to są te buty, dzięki którym papież zanosił ewangelię na cały świat. Wy teraz macie w te buty wejść i tę ewangelię tam, w waszej części Europy, przynosić – mówi ks. prof. Kuciński.



– Tę stułę nosił najczęściej, gdziekolwiek zobaczycie państwo zdjęcia Ojca Świętego, to najczęściej ma tę stułę. Ona jest zrobiona specjalnie dla Benedykta XVI, była specjalnie haftowana i właśnie z jego symbolami papieskimi. To jest jedyna, unikatowa rzecz na świecie, nie ma absolutnie nigdzie takiej drugiej – podkreślił. – Buty są jeszcze tylko w jednym miejscu, w miejscu urodzenia papieża – mówił.



Przywiezione z Rzymu pamiątki trafią do Sali Pamięci Benedykta XVI w Muzeum Diecezjalnym w Bydgoszczy. – W Muzeum Diecezjalnym tam eksponowany m.in. skarb bydgoski, znaleziony w bydgoskiej Katedrze a znajdujący się w depozycie Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego – poinformował na konferencji prasowej biskup bydgoski, ks. Krzysztof Włodarczyk.



Centrum Studiów Ratzingera działa od 2012 roku w Bydgoszczy. Jego zadaniem jest publikowanie, rozpowszechnianie oraz studium dzieł księdza profesora Josepha Ratzingera – papieża Benedykta XVI z ramienia Fundacji Watykańskiej Josefa Ratzingera/Benedykta XVI.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.