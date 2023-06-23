Витік соляної кислоти, Нова Ганза в Торуні, ремонт історичної школи в Крушині

2023-06-23, 12:34  Pavel Podkopaiev
Історична початкова школа в Крушині в гміні Січєнко отримала нові приміщення під землею та новий фасад/фото: Monika Siwak (архіви)

Історична початкова школа в Крушині в гміні Січєнко отримала нові приміщення під землею та новий фасад/фото: Monika Siwak (архіви)

Ліквідація наслідків витоку соляної кислоти, 43-й Міжнародний конгрес міст Нової Ганзи у Торуні, у Крушині відремонтовано школу.

Витік висококонцентрованої соляної кислоти стався вчора близько 22 години
на одному з підприємств Індустріально-технологічного парку Бидгощі. На місце прибули пожежники, від спеціалізованої хімічно-екологічної бригади рятувально-пожежної частини у Фордоні. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, працівникам компаній Бидгоського індустріально-технологічного парку та мешканцям нічого не загрожує.

У Торуні розпочався 43-й Міжнародний конгрес міст Нової Ганзи. Місто Коперника відвідають майже 700 гостей із міст асоціації. Це сучасний аналог Асоціації купецьких міст, яка діяла в середні віки. З’їзд, запланований до Дня міста та 550-річчя від дня народження Миколи Коперника, проходить під гаслом «Торунь. На орбіті міст". Програма включає історичні ярмарки, Економічний форум, з'їзд Молодої Ганзи та мистецькі виступи, триватиме до неділі (25.06).

Історична початкова школа в Крушині в гміні Січєнко отримала нові приміщення під землею та новий фасад. Заклад Кардинала Вишинського – як перший у нашій області – переміг у конкурсі фундації Most the most і отримав мільйон злотих на модернізацію палацу з ХІХ ст. Вся інвестиція коштувала майже мільйон вісімсот тисяч злотих. Робота полягала на висушуванні підвалу - повідомила директор школи Малгожата Войновська. Частиною проєкту також було створення шкільного хору - одного з чотирьох у Польщі, який відтепер бере участь у таборі, закінчуючи концертом під
керівництвом Адама Штаби.

Paweł Podkopaiev

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