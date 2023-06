Ponad dwa kilogramy narkotyków na Osiedlu Leśnym. Bydgoszczanin trafił do aresztu

2023-06-23, 10:35 Informacja KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Policjanci zabezpieczyli łącznie ponad kilogram marihuany, ponad 870 gramów amfetaminy, ponad 60 gramów kokainy oraz wagę elektroniczną/fot. KMP w Bydgoszczy Funkcjonariusze zabezpieczyli też 16 tys. zł w gotówce/fot. KMP w Bydgoszczy

Sąd na trzy miesiące aresztował 32-latka zatrzymanego przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Mężczyzna ponad dwa kilogramy narkotyków, policjanci udowodnili mu też handel zakazanymi środkami. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Na trop 32-latka wpadli policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Pseudokibiców KMP w Bydgoszczy. Mundurowi w poniedziałek (19 czerwca) zatrzymali go Osiedlu Leśnym w Bydgoszczy.



Narkotyki znaleźli w użytkowanym przez niego garażu. Ujawnili tam foliowe opakowania z suszem roślinnym, substancją w postaci pasty oraz białym proszkiem – przekazuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. – Zabezpieczyli łącznie ponad kilogram marihuany (co potwierdziły wstępne testy), ponad 870 gramów amfetaminy, ponad 60 gramów kokainy oraz wagę elektroniczną. Ponadto podczas przeszukania miejsca zamieszkania 32-latka funkcjonariusze znaleźli kolejne środki zabronione w postaci ponad 20 gramów suszu roślinnego i żelków z zawartością THC oraz gotówkę w kwocie ponad 16 tysięcy złotych – relacjonuje.



Łącznie zabezpieczono ponad dwa kilogramy środków odurzających i substancji psychotropowych.



– Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz udzielania tego rodzaju środków innym osobom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat – informuje kom. Kowalska. Sąd aresztował 32-latka na najbliższe trzy miesiące.