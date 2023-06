Sanepid alarmuje: woda z wodociągu Warszewice nie nadaje się do spożycia

2023-06-22, 20:31 Redakcja

Sanepid poinformował, że w wodzie z wodociągu Warszewice wykryto bakterię grupy coli/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Warszewice w gminie Łubianka stwierdzono bakterie grupy coli.

Woda jest nieprzydatna do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody, której wymagania są opisane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



– Wskazujemy miejsce ewentualnego poboru wody, ponieważ mamy na terenie gminy dwa ujęcia. To jest Hydrofornia, stacja wodociągowa w Zamku Bierzgłowskim. Tam pełni dyżur nasz pracownik i udostępnia wodę w potrzebnych ilościach. Liczę, że bardzo szybko nastąpi odwołanie tego ograniczenia, ponieważ jutro spodziewamy się wyników badań próbek, które zostały pobrane po podjęciu działań uzdatniających ujęcie wody. Przez wiele lat nie mieliśmy takiego przypadku, nie mogę wskazać domniemanego powodu zaistnienia takiej sytuacji – powiedział wójt gminy Łubianka, Jerzy Zająkała.



Wodociąg Warszewice zaopatruje w wodę miejscowości: Biskupice, Brąchnowo, Brąchnówko, Dębiny, Leszcz, Łubianka, Słomowo, Pigża, Przeczno, Wybcz, Wybczyk, Warszewice, Wymysłowo, gmina Łubianka w powiecie toruńskim.



W sprawie możliwości, co do sposobu zaopatrywania się w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, należy kontaktować się z Urzędem Gminy Łubianka.