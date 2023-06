Jolanta Fischer z Polskiego Radia PiK z wyróżnieniem w konkursie „Kryształowe Pióra”

Celem konkursu jest nagrodzenie dziennikarzy, którzy pracują na rzecz zwiększenia świadomości na temat zagrożeń związanych z chorobami cywilizacyjnymi, m.in. choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowanie postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji, czynników ryzyka. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono aż 334 materiały w czterech kategoriach. W tym gronie znalazły się artykuły prasowe i internetowe, audycje radiowe, materiały telewizyjne i podcasty. – Sięgająca 17 lat historia konkursu dowodzi, że artykuły prasowe, audycje radiowe, internetowe i telewizyjne są tworzone nie tylko ze względu na chęć zdobycia nagrody. Stanowią one element rosnącego zainteresowania tematyką chorób sercowo-naczyniowych. Konkurs przyciąga nie tylko uznaną grupę mediów, ale także młodych pasjonatów, którzy piszą, mówią lub nagrywają filmy na temat zagrożeń, z jakimi codziennie się spotykamy – podkreślał prof. Tomasz Grodzicki, juror konkursu Kryształowe Pióra. Jak zaznaczył Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w tym roku wybór prac był bardzo trudny. – Otrzymaliśmy wiele naprawdę wyjątkowych prac. Staliśmy przed trudnym zadaniem ich oceny. Pod uwagę braliśmy nie tylko wartości merytoryczne, ale także oryginalność przekazu i jego skuteczność. Zwycięskie prace w wyróżniający się sposób upowszechniają wiedzę o zdrowiu. Audycje Bywaj zdrów można znaleźć tutaj .

