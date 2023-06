Lewica przedstawiła „raport o stanie państwa” w Toruniu. Plan mówi m.in. o edukacji i kulturze

2023-06-22, 17:11 Monika Kaczyńska/Redakcja

W Toruniu przedstawiciele Nowej Lewicy zaprezentowali "raport o stanie państwa"/fot: Monika Kaczyńska

„Raport o stanie państwa” przedstawiła Nowa Lewica na konferencji prasowej w Toruniu. To raport podsumowujący osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości opracowany przez posłów Lewicy i ekspertów z nimi współpracujących.

Zawiera 20 rozdziałów poświęconych m.in. edukacji, bezpieczeństwu, zdrowiu i ekonomii. – Opisujemy makabryczną sytuację stanu Polski po latach rządów PiS – podkreślała posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Sama opracowała obszar związany z kulturą i mediami.



– Osiem lat temu, kiedy pan minister Gliński słusznie został wicepremierem i to była taka nobilitacja do tego, żeby pokazać, że kultura jest ważna dla nas, społeczeństwa i polityków. Jednak doprowadził do tego, że tylnymi drzwiami wspólnie z panem ministrem Czarkiem wprowadzają państwo wyznaniowe. Te działania, które dzieją się w obszarze kultury, mają doprowadzić do tego, że Polska stanie się takim narodowo-nacjonalistyczno-katolickim państwem – dodała Joanna Scheuring-Wielgus.



– Ostatnio prowadzone waloryzacje emerytur i rent wcale nie zrekompensowały inflacji. Okazuje się, że obecne emerytury i renty realnie są jeszcze niższe niż w 2021 roku. Płace to kolejny obszar, który świadomie jest zaniedbywany przez rządzących – zauważyła Kazimiera Janiszewska.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.



„Raport o stanie państwa” zawiera też rekomendacje dotyczące rozwiązania problemów.