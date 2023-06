Czy prezydent Torunia otrzyma absolutorium? Radni wspominają o bulwarze i ulicy Olsztyńskiej

– Jeśli chodzi o założenia inwestycyjne miasta, większość z tych inwestycji, które planowaliśmy, a przede wszystkim te, które uzyskały dotacje zewnętrzne, w tym dotacje rządowe, jest realizowana zgodnie z planem. Dlatego klub radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za absolutorium – zapowiedział radny Michał Jakubaszek. Inne zdanie ma Piotr Lenkiewicz z Koalicji Obywatelskiej. – Jako klub uważamy, że jest część zadań, których obiektywnie nie udało się zrealizować. Kwestia ulicy Olsztyńskiej, którą przez wiele lat wnioskowaliśmy o to, aby doprowadzić do jej remontu. Chyba wszystkim wiadoma sytuacja na bulwarze. To budzi nasze największe zastrzeżenia. – Przebudowa bulwaru filadelfijskiego przedłuża się w związku z badaniami archeologicznymi, które są bliżej końca niż dalej. Natomiast jeżeli chodzi o Olsztyńską, tutaj nie udało nam się zdobyć zewnętrznych środków finansowych. Nie było szansy, żeby na tak wielką inwestycję wygospodarować środki w budżecie 2022 roku – odpowiadał Michał Zaleski, prezydent Torunia. Na inwestycje miasto wydało 257 milionów złotych. Na koniec 2022 roku zadłużenie Torunia wyniosło miliard 117 milionów złotych.

