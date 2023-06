Poprowadzi ich Kopernik. Parada miast hanzeatyckich na ulicach Torunia

2023-06-22, 15:31 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zjazd rozpocznie parada na ulicach Torunia/fot. torun.pl

W Toruniu rozpoczyna się 43.Międzynarodowy Zjazd Miast Nowej Hanzy. Gród Kopernika odwiedzi prawie 700 gości z miast zrzeszonych w Nowej Hanzie. To współczesny odpowiednik Związku Miast Kupieckich, który funkcjonował w średniowieczu.

Zjazd zaplanowany w czasie Święta Miasta i w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika odbywa się pod hasłem „Toruń. W orbicie miast”. W programie jest m.in. jarmarki hanzeatycki i historyczny, Forum Gospodarcze, zjazd Młodej Hanzy oraz występy artystyczne.



W czwartek (22 czerwca) wszystko rozpocznie parada otwarcia, która wyruszy o godz. 20.00 sprzed Ratusza Staromiejskiego i dotrze do Fosy Zamkowej. Wezmą w niej udział przedstawiciele 77 Miast Nowej Hanzy, w towarzystwie Orkiestry Dętej Świecie wraz z mażoretkami, rycerzy z Bractwa Rycerzy Chorągwi Toruńskiej i Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujaw oraz 4-metrowej figury Mikołaja Kopernika. O godz. 20.30 na scenie w Fosie zamkowej rozpocznie się oficjalne otwarcie Zjazdu, któremu towarzyszyć będzie koncert inauguracyjny 27. Międzynarodowego Festiwalu Nova Muzyka i Architektura pod hasłem „Kosmiczne Harmonie". Więcej o Festiwlau – TUTAJ.



- Hanza był to średniowieczny związek kupiecki miast handlowych Europy. Członkami Hanzy były obok Torunia Chełmno, Elbląg, Gdańsk, Królewiec i Braniewo, a także miasta niemieckie, niderlandzkie, pomorskie, inflanckie i szwedzkie. Polityką Hanzy kierowały od samego początku zjazdy miast wchodzących w jej skład – tłumaczy toruński ratusz na stronie torun.pl. - Trzy wieki po tym, gdy Hanza przestała istnieć, postanowiono ją reaktywować, tyle że w zaktualizowanej formie. Jest to największe dobrowolne stowarzyszenie na świecie, a w skład organizacji wchodzą przedstawiciele prawie dwustu miast z szesnastu krajów. Podobnie jak w dawnych czasach, najważniejszym organem Nowej Hanzy jest Zjazd Miast. Zjazd potrwa do niedzieli (25 czerwca).