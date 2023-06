Nowa elewacja, harcówka i klub. Szkoła w Kruszynie wygrała to dla mieszkańców

2023-06-22, 13:25 Monika Siwak/Redakcja

Nowa elewacja szkoły w Kruszynie/fot. Monika Siwak Nowa elewacja szkoły w Kruszynie/fot. Monika Siwak Nowa elewacja szkoły w Kruszynie/fot. Monika Siwak

Nowe pomieszczenia w podziemiach i nową elewację zyskała zabytkowa szkoła podstawowa w Kruszynie w gminie Sicienko (powiat bydgoski). Placówka im. kardynała Wyszyńskiego – jako pierwsza w naszym regionie – wygrała konkurs Fundacji Most the Most i otrzymała milion złotych dofinansowania na zmodernizowanie pałacu z XIX wieku.

Całość inwestycji kosztowała prawie 1,8 miliona złotych. Prace polegały m.in. na osuszeniu piwnicy. – Otwieramy uroczyście nowe funkcje, jakie szkoła może już teraz pełnić tutaj w środowisku lokalnym – mówi dyrektor szkoły Małgorzata Wojnowska. – Oczywiście jest to związane z zakończeniem prac remontowych, mamy piękną elewację – to wszystko udało się, dzięki dofinansowaniu w projekcie „Nasz zabytek” z Fundacji Most the Most. Ale dzięki temu mogliśmy też przygotować całe przyziemie w szkole dla dzieci i młodzieży, także z niepełnosprawnością. I dla całego środowiska lokalnego, bo mamy tam harcówkę i Klub Młodego Twórcy z zapleczem.



Szkoła jako pierwsza w Kujawsko-Pomorskiem wygrała konkurs Fundacji Most the Most i zdobyła dofinansowanie. – W konkursie „Nasz zabytek” część punktów przyznajemy za zgłoszenia, które otrzymujemy od mieszkańców, bo warto podkreślić, że jest to konkurs skierowany do mieszkańców województw – tłumaczy Brygida Ślabska, prezes Fundacji Most the Most. – Czyli to mieszkańców pytamy, jakie obiekty są dla nich ważne, gdzie chcieliby spędzać czas, realizować nowe funkcje społeczne. Po prostu oceniamy zaangażowanie mieszkańców, a kolejną część punktów przyznajemy za dokumentację, którą otrzymujemy już od właściciela obiektu.



Częścią projektu było też stworzenie w szkole chóru – jednego z czterech w Polsce, które od piątku wezmą udział w obozie zakończonym koncertem pod batutą Adama Sztaby.