Pakował susz i tabletki do samochodu. 25 kg narkotyków przejęli policjanci [wideo]

2023-06-22, 12:02 Redakcja

Prawie 25 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 1,5 mln zł trafiło w ręce policjantów z Bydgoszczy/fot. materiały policji

Prawie 25 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości 1,5 miliona złotych trafiło w ręce policjantów z Bydgoszczy. 32-latek, do którego należały wpadł w zasadzkę.

– Kryminalni z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy – rozpracowując środowiska pseudokibiców – ustalili, że jeden z nich, mieszkaniec powiatu nakielskiego, może być zamieszany w narkotykowy proceder – relacjonuje Kamila Ogonowska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy. – W toku prowadzonych czynności policjanci uzyskali informację, że mężczyzna prawdopodobnie danego dnia przyjedzie do Trzcińca pod Bydgoszczą, gdzie w wynajmowanym garażu zorganizował magazyn.



W miniony piątek 32-latek pojawił się pod wytypowanym przez funkcjonariuszy adresem. Kryminalni zatrzymali go na gorącym uczynku, w trakcie pakowania do auta przygotowanego wcześniej towaru. – Podczas przeszukania garażu, samochodu i miejsca zamieszkania policjanci zabezpieczyli susz, kryształy i tabletki. Wszystkie środki, jeszcze tego samego dnia, trafiły do laboratorium kryminalistycznego w Bydgoszczy na specjalistyczne badania – informuje policjantka.



Ekspertyzy potwierdziły, że to ponad 18 kilogramów marihuany, ponad 4 kilogramy substancji odurzającej 3-CMC i około 10 tysięcy sztuk ecstasy (ponad 2,5 kilograma). Zatrzymany 32-latek, po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami. Grozi mu do 10 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa, a kryminalni nie wykluczają dalszych zatrzymań.