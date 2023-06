Maria Wasiak pożegnała się z bydgoskim ratuszem. Przejmuje rolę sekretarza Warszawy

2023-06-21, 20:21 Maciej Wilkowski/Redakcja

Maria Wasiak na sesji bydgoskiej Rady Miasta otrzymała medal prezydenta Bydgoszczy z rąk Rafała Bruskiego/fot: Maciej Wilkowski

Po ponad siedmiu latach pracę w bydgoskim ratuszu kończy zastępca prezydenta Maria Wasiak. Zostanie sekretarzem Warszawy. Na środowej sesji dziękował jej i żegnał prezydent Rafał Bruski.

– Zostawia nas, mnie najbardziej i podejmuje się innych zadań. Oczywiście nie była to łatwa decyzja, dla mnie również. Powiem tak, Mario, serdecznie Tobie dziękuję. W związku z tym pozwolę sobie tu, z moim orszakiem wręczyć medal prezydenta miasta Bydgoszczy. Mirek ma piękne kwiaty i jeszcze coś na pamiątkę – podziękował Rafał Bruski.



– Szanowni Państwo, po raz ostatni mam przyjemność powiedzieć „prezydent Maria Wasiak”. Z tej Bydgoszczy odchodzę nie dlatego, że chciałam, tylko trochę ze względów rodzinnych. Muszę się przenieść bliżej rodziny i tak się złożyło, że powstała taka możliwość najęcia się do trochę cięższej pracy. Myślę, że to bydgoskie doświadczenie bardzo mi pomoże. Bardzo Państwu dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego, dużo radości z pracy na rzecz Bydgoszczy, optymizmu i siły ducha. Dobrego zdrowia i wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo – pożegnała się odchodząca z urzędu Maria Wasiak.



Maria Wasiak od 2014 do 2015 roku była ministrem infrastruktury i rozwoju. W 2016 roku została zastępcą prezydenta Bydgoszczy. Nadzorowała m.in. Wydział Funduszy Europejskich oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną. Wiadomo, że jej obowiązki rozdzielone zostaną między prezydenta i pozostałych trzech jego zastępców.