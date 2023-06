Uroczyste Święto Uczelni Politechniki Bydgoskiej. W prezencie miliony złotych na Wydział Medyczny

Kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do domu w Brodnicy i kradzież sejfu. Odzyskany w całości łup wkrótce wróci do właścicieli… Czytaj dalej »

– Obiecujemy, że tych środków nie zmarnujemy. Mamy ambitne plany i na pewno wykorzystamy je na te cele, które są przeznaczone. Docelowe uruchomienie kierunku lekarskiego, a także wzmocnienie potencjału cyberbezpieczeństwa uczelni. Przed chwilą wspomniałem o nowoczesnych laboratoriach, jeśli chodzi o zakres IT i zabezpieczenia całego kampusu. Dziękujemy za to zaufanie – zapewniał rektor uczelni, prof. Marek Adamski. Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, był gościem uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki, z okazji Święta Uczelni. Pieniądze od rządu są przeznaczone na uruchomienie nowych kierunków medycznych i na cyfryzację uczelni. Sam premier z powodu zmian w rządzie nie mógł przyjechać do Bydgoszczy. Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej. Doktorat Honoris Causa – pierwszy od bydgoskiej uczelni technicznej pod nowym szyldem – odebrał prof. Janusz Kowal.

