Pływanie na wuefie już za rok! Przy szkole na Rubinkowie powstanie kompleks basenów

2023-06-21, 16:23 Monika Kaczyńska/Redakcja

Umowę na budowę w środę (21 czerwca) podpisano w ZS nr 19/fot. Monika Kaczyńska Umowę na budowę w środę (21 czerwca) podpisano w ZS nr 19/fot. Monika Kaczyńska Kompleks wybudowany przy Zespole Szkół nr 19 będzie taki sam, jak ten, który powstał przy Zespole Szkół nr 26/fot. Sławomir Kowalski, Urząd Miasta Torunia Wizualizacja kompleksu basenów przy ZS nr 19 w Toruniu/mat. Urzędu Miasta Torunia

Od września przyszłego roku uczniom Zespołu Szkół nr 19 (ul. Dziewulskiego) w Toruniu będą służyć dwa baseny. W placówce w środę (21 czerwca) podpisano umowę na ich budowę.

– Dwa baseny, jeden o powierzchni 50 m kw. wody, drugi 75 metrów kw., ale ten większy – z ruchomym dnem, co osobom na wózkach umożliwia wjeżdżanie bezpośrednio do wody, a później korzystanie z możliwości rehabilitacji wodnej, jakże potrzebnej i ważnej – mówił prezydent miasta Michał Zaleski. – 1 września roku 2024 dzieci będą mogły zacząć korzystać z rehabilitacji, ale i także z rekreacji – zapowiedział.



– Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli z tego korzystać, prowadzić zajęcia takie jak gimnastyka w wodzie czy pływanie. Mamy zresztą instruktorów wśród nauczycieli. Z rehabilitacji z użyciem wody wynikają same plusy – podkreśla Alicja Golon, dyrektor ZS nr 19 w Toruniu.



Inwestycję zrealizuje spółka BUD-EKO. Jej koszt to 14,5 mln złotych.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.