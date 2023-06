Kto ukradł monety z toruńskiego Muzeum Okręgowego? Podejrzani to były pracownik i numizmatyk

2023-06-21, 15:48 Michał Zaręba/Redakcja

Adam M., były pracownik muzeum częściowo przyznał się do winy. W przeciwieństwie do Andrzeja R./fot: Michał Zaręba Adam M., były pracownik muzeum częściowo przyznał się do winy. W przeciwieństwie do Andrzeja R./fot: Michał Zaręba Adam M., były pracownik muzeum częściowo przyznał się do winy. W przeciwieństwie do Andrzeja R./fot: Michał Zaręba

Sprawa znikających monet z Muzeum Okręgowego w Toruniu znalazła swój finał w sądzie. Proceder trwał 9 lat.

O kradzież 194 monet o wartości prawie półtora miliona złotych prokuratura oskarżyła emerytowanego już kustosza Adama M. Według śledczych współpracował z nim numizmatyk ze Starówki Andrzeja R., który miał odkupywać zbiory od muzealnika, a następnie sprzedawać je na krajowych i zagranicznych aukcjach.



Adam M. pracował w Muzeum Okręgowym od 1978 roku. Obecnie jest na emeryturze, podejrzany częściowo przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. – Częściowo, bo nie mam zielonego pojęcia, co się z nimi stało. Ja ich nie wynosiłem – powiedział były pracownik muzeum.



Wyjaśnienia Adama M. z postępowania przygotowawczego odczytała sędzia Izabela Skórzyńska. – W okresie, kiedy to się działo, miałem kłopoty osobiste. Wyprowadziła się ode mnie żona, ja zostałem z dziećmi i nagle zabrakło jednej pensji. Popadłem w kłopoty finansowe. To było powodem tego, co się wydarzyło i tego, że się skusiłem. Na pewno wprost nigdy nie padło, że to są monety z muzeum, ale chyba taki głupi nie był, żeby się nie domyślić.



Na całym procederze Adam M. miał zyskać prawie 200 tysięcy złotych. Do winy nie przyznał się drugi oskarżony, numizmatyk Andrzej R. – Do żadnego z zarzutów? – zapytała sędzia. – Do żadnego z zarzutów – odpowiedział oskarżony.



– Nie mam pojęcia, co znajduje się w zbiorach muzeum, poza ekspozycją stałą. Daję na to słowo honoru. Zdecydowanie wykluczam sytuację, żebym nabył jakiekolwiek monety ze świadomością, że pochodzą z utraconych zbiorów muzealnych – tak brzmi fragment wyjaśnień z postępowania przygotowawczego.



Andrzej R. odpowiadał w sądzie na pytania swojego adwokata. Powiedział, że wśród monet objętych zarzutami, są też kolekcje nabyte od innych numizmatyków. Na to mają być przedstawione dowody



Proces toczy się w Sądzie Okręgowym. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.