Tragiczny wypadek w powiecie świeckim. Na drodze S5 zginął motocyklista

2023-06-21, 14:13 Informacja KPP w Świeciu/Redakcja

/fot. KPP w Świeciu

W Nowych Marzach (powiat świecki) na drodze ekspresowej S5 doszło do tragicznego wypadku drogowego. W wyniku zderzenia się samochodu osobowego i motocykla zginął 58-letni kierowca jednośladu. Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.

Do wypadku doszło we wtorek (20 czerwca) o godz. 15.40. – Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów ruchu drogowego wynika, że 58-letni mężczyzna, kierujący motocyklem marki Romet, nie upewnił się co do możliwości zmiany pasa ruchu, w wyniku czego doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym skoda octavia, którym kierował 55-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego – przekazuje kom. Joanna Tarkowska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu. – Mimo podjętej akcji ratunkowej, kierującego jednośladem nie udało się uratować. 58-letni mieszkaniec powiatu tucholskiego zmarł po przewiezieniu do szpitala.



Policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności i przyczyny wypadku.