„Środa z profilaktyką” w NFZ: wczesne wykrycie czerniaka ratuje życie [wideo]

Profilaktyka z Narodowym Funduszem Zdrowia. Czerniak to najczęstszy nowotwór skóry. Jego wczesne wykrycie ratuje życie.

Proste i nieinwazyjne badanie dermatoskopem umożliwia wczesne zauważenie niepokojących cech znamion na skórze. Właśnie takie badanie można było wykonać w ramach kolejnej „Środy z profilaktyką” w wojewódzkim oddziale NFZ w Bydgoszczy.

Wybór właśnie tego badania w przededniu wakacji nie jest przypadkowy. – Przede wszystkim mówimy o bezpieczeństwie naszej skóry, jak o nią dbać w czasie wakacji, aby ten wypoczynek był zdrowy, jak umiejętnie i rozsądnie korzystać z kąpieli słonecznych, przede wszystkim aby nie narazić się na czerniaka, jednego z najbardziej złośliwych i najczęściej diagnozowanych nowotworów skóry – tłumaczy rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ Barbara Nawrocka. – Dlatego tak ważna jest profilaktyka; wczesne wykrycie tej choroby daje szansę na całkowite wyzdrowienie



Badania wykonywała dr n. med. Luiza Marek-Józefowicz, kierownik Kliniki Dermatologii przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Jak wygląda badanie dermatoskopowe? – Oceniamy wszystkie znamiona barwnikowe specjalnym urządzeniem – dermatoskopem, pod powiększeniem około 10-krotnym – tłumaczy specjalistka. – Jeżeli widzimy niepokojące cechy, takie jak nierównomierny kształt, nierównomierne wybarwienie, uniesienie znamion skórnych, krótki czas wystąpienie tych znamion barwnikowych, różne odcienie szarości, czerni czy popieli, to takie znamię należy usunąć chirurgicznie – mówi dr Marek-Józefowicz.



Co powinno wzbudzić naszą czujność? Poza nierównomiernością kształtu czy wybarwienia, także pojawienie się nowym znamion powinno być sygnałem do zgłoszenia się do lekarza.



Na większe ryzyko zachorowania na czerniaka narażone są osoby mające dużo piegów i znamion, jasną karnację, rude lub blond włosy. Ryzyko tego nowotworu zwiększa się też, jeśli na czerniaka chorował bliski członek rodziny, a także u osób przyjmujących leki immunosupresyjne.



W ramach profilaktyki nowotworów skóry zaleca:

• unikanie opalania się,

• stosowanie przez cały rok kremów z filtrem (zwłaszcza latem, kiedy powinno się stosować na wszystkie odsłonięte części ciała emulsję z wysokim filtrem),

• nieużywanie solariów,

• samokontrolę znamion i pieprzyków (warto je sfotografować i porównywać ich stan po miesiącu, dwóch),

• kontrolę znamion i pieprzyków u dermatologa za pomocą dermatoskopu,

• dietę bogatą w warzywa, owoce i nabiał.



Podczas „Środy z profilaktyką” można było także uzyskać pomoc przy zalogowaniu się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), potwierdzić Profil Zaufany, wyrobić na miejscu Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, sprawdzić swoje BMI w Kiosku Profilaktycznym i skonsultować wyniki pomiarów z doradcą ds. profilaktyki i promocji zdrowia.