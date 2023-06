Wyniósł sejf z domu w Brodnicy. Policjanci zatrzymali 68-latka i odzyskali łup

2023-06-21, 13:04 Informacja KPP w Brodnicy/Redakcja

– Kryminalni odzyskali w całości skradziony łup, który wkrótce wróci do prawowitych właścicieli – przekazuje policja/fot. KPP w Brodnicy

Kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o włamanie do domu w Brodnicy i kradzież sejfu. Odzyskany w całości łup wkrótce wróci do właścicieli. Sprawca usłyszał już zarzut, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w Brodnicy policjanci otrzymali w sobotę (17 czerwca). – Z relacji mężczyzny wynikało, że nieznany sprawca włamał się do jego domu,

skąd wyniósł sejf wraz z jego zawartością. Pokrzywdzony oszacował poniesione straty na 40 tysięcy złotych – relacjonuje sierż. szt. Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy.



Kryminalni wytypowali sprawcę na podstawie zgromadzonych informacji i nagrań z pobliskich monitoringów. To znany im 68-letni mieszkaniec Brodnicy, już wcześniej karany za inne przestępstwa.



Zatrzymali go w poniedziałek (19 czerwca). – Następnego dnia na podstawie zgromadzonych do sprawy materiałów dowodowych policjanci przedstawili mu zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. O jego losie zdecyduje sąd. Kryminalni odzyskali w całości skradziony łup, który wkrótce wróci do prawowitych właścicieli – przekazuje sierż. szt. Dominiak.