Poseł Kurzawa w Nakle nad Notecią: rząd nie radzi sobie ze współpracą z Unią Europejską

2023-06-21, 11:11 Jolanta Fischer/Redakcja

Konferencja Dariusza Kurzawy w Nakle nad Notecią, 20 czerwca 2023/fot. Jolanta Fischer

Poseł Dariusz Kurzawa (PSL) skrytykował rządową narrację dotyczącą wsparcia inwestycji. Jak mówił, rząd „chwali się” przekazaniem na ten cel w Nakle nad Notecią 63 mln złotych. – Kwota robiąca wrażenie, gdyby była rzeczywiście przyznana w ciągu jednego roku, a w rzeczywistości skumulowano wszystkie wydatki z ostatnich ośmiu lat. Nawet pochwalono się tymi wydatkami, które zaplanował rząd PO–PSL – mówił.

– Dlaczego nie pochwalili się też, że powiat nakielski stracił ponad 100 milionów złotych na skutek braku środków z KPO? A te środki, które spłynęły tutaj, do tych gmin i powiatów, to są środki „na zeszyt”. Dlatego mamy ogromną inflację, bo ten rząd nie radzi sobie ze współpracą z Unią Europejską, tylko dodrukowuje pieniądze, które potem wspaniałomyślnie rozdaje. Te 63 miliony dali podatnicy i oni za to płacą – wskazał.



Poseł Dariusz Kurzawa w Nakle spotkał się także z seniorami, by porozmawiać m.in. o inflacji i utrudnionym dostępie do służby zdrowia.



