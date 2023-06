Uwaga, możliwe burze z gradem! Jest ostrzeżenie IMGW dla całego województwa

2023-06-21, 08:34 Redakcja

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu/fot. ilustracyjna, Pixabay

Burze, którymi miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, porywy wiatru lokalnie nawet do 90 km/h, a miejscami grad spodziewane są w środę (21 czerwca) w 12 województwach, w tym na Kujawach i Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia dla wszystkich powiatów regionu.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne i bardzo silne opady deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie możliwe 90 km/h. Miejscami grad. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 11.00 do 23.00 w środę (21 czerwca).



Dzień ma być też upalny – do godz. 18.00 obowiązuje ostrzeżenie IMGW drugiego stopnia o upałach. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza.