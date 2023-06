Światowy Dzień Uchodźcy. Margarita z Ukrainy: ludzie mają za dużo stereotypów

Lewica proponuje, by w wakacje uczniowie i studenci mogli za darmo jeździć pociągami PKP i autobusami PKS. - Będziemy postulować do rządu o wprowadzenie… Czytaj dalej »

Prezes Żulewska podkreśla, że ważne jest nie tylko udzielenie im bezpośredniej pomocy, ale też tolerancja i empatia. – Wiele zależy od postawy i otwartości społeczeństwa – mówi. – Integracja zawsze jest procesem dwutorowym, to znaczy, że muszą chcieć i muszą spotkać się dwie grupy, które są otwarte na siebie, więc osoby, które tutaj mieszkają: Polacy, Polki, czy też inne grupy społeczne też muszą wykonać jakąś pracę, żeby osoby z doświadczeniem migracji mogły się zaaklimatyzować. Jak wygląda to z perspektywy uchodźcy? – Ludzie mają za dużo stereotypów. Nikt tego nie rozumie, dopóki mieszka w swoim kraju – mówi Margarita Sawczenko z Ukrainy. Nie brakuje trudnych momentów. – Ja mam takie doświadczenie, że ludzie mówili, że trzeba mówić po polsku w Polsce. Kłopoty też z pracą – opowiada. Fundacja Emic oferuje uchodźcom m.in. wsparcie prawne i psychologiczne, pomaga w znalezieniu mieszkania, pracy oraz prowadzi kursy języka polskiego. Obecnie na świecie jest ok. 110 mln uchodźców. W kujawsko-pomorskim najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy (33 tys.), Białorusi, Iranu, Rosji i Egiptu. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

