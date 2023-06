Wspólne ćwiczenia służb w Toruniu: terroryści przejęli barkę, wzięli zakładników [wideo]

2023-06-20, 21:18 Michał Zaręba/Redakcja

– W czasie tych ćwiczeń wykorzystaliśmy potencjał również spoza naszego garnizonu, czyli śmigłowiec black hawk – mówi nadkom. Robert Bugajski, zastępca naczelnika sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

W pobliżu Przystani AZS w Toruniu terroryści przejęli barkę z chemikaliami, wzięli zakładników, zażądali milionowego okupu i wypuszczenia kompana z więzienia – to scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem „Wisła 2023”. Policjanci różnych specjalności, strażacy i WOPR-owcy ćwiczyli wspólne działania w sytuacji zagrożenia.

– Zagrożenie przewidziane w scenariuszu było duże dla mieszkańców, gdyż napastnicy wykorzystywali broń palną – opisuje nadkom. Robert Bugajski, zastępca naczelnika sztabu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. – W czasie tych ćwiczeń wykorzystaliśmy potencjał również spoza naszego garnizonu, czyli śmigłowiec black hawk.



– Jednym z epizodów jest m.in. wybuch i pożar na barce – mówi o przebiegu ćwiczeń bryg. Dariusz Fabisiak, zastępca komendanta Komendy Miejskiej PSP w Toruniu. – Jeżeli jest taka potrzeba, działamy na wspólnym kanale, gdzie możemy przy pomocy radiotelefonu porozumiewać się między sobą.



– My jako WOPR zabezpieczamy te ćwiczenia pod względem ratowniczym i również prowadzimy ewakuację osoby rannej z barki, z pełną obsługą medyczną – opisuje Wojciech Lewko, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu. – Między innymi po to ćwiczymy razem – wszystkie służby ratownicze – żeby w przyszłości, jeśli przyjdzie działać w takich sytuacjach, każdy wiedział, co ma robić, jak ma robić, jak ma się kontaktować. To jest bardzo ważne dla nas, dla policji i dla straży pożarnej.



Ćwiczenia obserwowali też uczniowie z klasy policyjnej w II LO w Toruniu. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.



