Radni PiS przeciwko absolutorium dla prezydenta Bydgoszczy. Powodem wyniki kontroli NIK

2023-06-20, 19:14 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta Rafała Bruskiego odbędzie się w środę (21 czerwca). Radni PiS zamanifestowali, że będą głosować przeciwko/fot. Facebook, profil: Jarosław Wenderlich Głosowanie w sprawie absolutorium dla prezydenta Rafała Bruskiego odbędzie się w środę (21 czerwca). Radni PiS zamanifestowali, że będą głosować przeciwko/fot. Facebook, profil: Jarosław Wenderlich

Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości jest przeciwko udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi Bydgoszczy. Powodem są nieprawidłowości, wykryte przez NIK podczas kontroli w miejskich spółkach (MZK i ProNaturze). Głosowanie w sprawie absolutorium odbędzie się na środowej (21 czerwca) sesji Rady Miasta.

Nieprawidłowości wykryte przez Najwyższą Izbę Kontroli zostały wymienione w raporcie przygotowanym przez zespół pod przewodnictwem Jarosława Wenderlicha, przewodniczącego klubu radnych PiS, ale radni Koalicji Obywatelskiej opowiedzieli się za wykreśleniem ich z raportu.



– Pierwsza kwestia, która została wykreślona, to kwestia kontroli NIK-u w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych. NIK wykazała, że spółka powinna dochodzić ponad 31 milionów złotych [od Miasta – przyp. red.]. Równocześnie, co ciekawe, trwała kontrola RIO w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, gdzie Zarząd Dróg Miejskich wskazał, że nie ma jakichkolwiek zobowiązań. Budziło to moją wątpliwość, że należy taką kwestię ująć w sprawozdaniu – mówi Wenderlich.



Inne zastrzeżenie dotyczy polityki demograficznej miasta. – Bydgoszcz się wyludnia, Bydgoszcz się kurczy. Nie jesteśmy zadowoleni z działań prezydenta, które miałyby temu zapobiec – mówiła z kolei radna Grażyna Szabelska. Zdaniem radnych brakuje przedsięwzięć, które pomogłyby zatrzymać młodych ludzi w Bydgoszczy i przyciągnąć do niej mieszkańców innych regionów.



Radni PiS mówili też, że z powodu niesłusznie zakładanego 400-milionowego deficytu budżetowego w ubiegłym roku odrzucone zostały ich wnioski dotyczące np. odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku czy przeznaczenia pieniędzy z budżetu miasta na działalność rad osiedli.



Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.