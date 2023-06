Podróże pociągiem w wakacje darmowe dla uczniów i studentów? Tego chciałaby Lewica

2023-06-20, 17:51 Tatiana Adonis/Redakcja

Zdaniem Lewicy po wakacjach uczniowie powinni mieć dostęp do darmowej opieki stomatologicznej w każdej szkole/fot. Tatiana Adonis

Lewica proponuje, by w wakacje uczniowie i studenci mogli za darmo jeździć pociągami PKP i autobusami PKS. – Będziemy postulować do rządu o wprowadzenie takiego rozwiązania – zapowiedział w Bydgoszczy poseł Krzysztof Gawkowski.

– To jest ułatwienie życia dla setek tysięcy ludzi, którzy chcieliby gdzieś wyjechać, coś zobaczyć i chcieliby też mieć świadomość, jak będzie wyglądał dobrze zorganizowany transport publiczny – jednocześnie darmowy transport, który pozwoli dozwoli dojechać na wymarzone wakacje wielu dzieciakom, które po prostu tego nie mogą zrobić – mówił.



Lewica zapowiada też skierowanie pism do samorządów, by otwarte i darmowe dla dzieci i młodzieży były placówki edukacyjne czy infrastruktura sportowa – boiska, baseny i orliki.



Zdaniem Lewicy po wakacjach uczniowie powinni mieć dostęp do darmowej opieki stomatologicznej w każdej szkole, a mieszkańcy bez problemów mogli dojeżdżać do pracy, czy lekarza. Dlatego jednym z postulatów wyborczych ugrupowania będzie – „kolej w każdym powiecie i autobus w każdej gminie”.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.