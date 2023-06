Podpalacz śmietników zatrzymany. Jednej nocy podpalił sześć kontenerów na Wyżynach

Zgłoszenie o podpaleniu śmietników przy ul. Szarych Szeregów policjanci z komisariatu na Wyżynach otrzymali w niedzielę (18 czerwca). – Skierowani na miejsce policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego sprawdzili pobliski teren i zatrzymali, znajdującego się nieopodal miejsc wystąpienia pożarów, podejrzewanego mężczyznę. 35-latek trafił do policyjnego aresztu – relacjonuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy. – Sprawą zajęli się kryminalni, którzy zaczęli gromadzić materiał dowodowy – dodaje. Okazało się, że mężczyzna podpalił tej nocy łącznie 6 kontenerów na śmieci o wartości 4200 złotych. Ma jednak więcej przestępstw na koncie. – Policjanci udowodnili mu również podpalenie, do którego doszło 31 maja bieżącego roku przy ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy. Wówczas spłonęło również 6 kontenerów oraz murowana wiata śmietnikowa. Uszkodzony także został zaparkowany przy niej samochód hyundai. Straty łączne, określone wówczas przez pokrzywdzonych, wynoszą ponad 11 tysięcy złotych – przekazuje policjantka. 35-latek usłyszał też zarzut związany z przywłaszczeniem laptopa i wiertarki. Ponieważ przestępstw dopuścił się w recydywie, musi liczyć się z wyższym wymiarem kary.

