Miliony dla organizacji pożytku publicznego z 1,5 procent. Kto w regionie dostał najwięcej?

2023-06-20, 15:31 Monika Siwak/Redakcja

Najwięcej pieniędzy z odpisu podatku dostaną stowarzyszenia czy fundacje pomagające chorym i niepełnosprawnym/fot. Pixabay

Rekordową sumę ponad 60 milionów złotych dostaną organizacje pożytku publicznego od podatników z naszego województwa. To o 16 milionów więcej, niż w ubiegłym roku.

Najwięcej pieniędzy z odpisu podatku dostaną stowarzyszenia czy fundacje pomagające chorym i niepełnosprawnym. – Ten wzrost wynika przede wszystkim z tego, że – pomimo zmniejszonej stawki podatku z 17 na 12 procent i zwiększeniu kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, czyli wszystkich zmian podatkowych, które nas w poprzednim roku spotkały –dodatkowo zwiększyła się kwota odpisu podatku z 1 procenta na 1,5 procent – tłumaczy Beata Kręciszewska z Izby Skarbowej w Bydgoszczy. – Największa, jednorazowa kwota w rozliczeniu PIT, którą mamy w województwie kujawsko-pomorskim to 257 tysięcy złotych – została zadeklarowana w drugim Urzędzie Skarbowym w Toruniu – zdradza.



Ale szczęśliwych organizacji będzie więcej. – Przykładowe trzy, które otrzymają największe kwoty to Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” – 12,9 miliona złotych, kolejna to Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – tutaj łączna kwota zadeklarowana to 4,8 miliona złotych – i Fundacja „SiePomaga” – prawie 4 milionów złotych. Są to kwoty bardzo duże i na pewno będą spożytkowane w odpowiedni sposób – dodaje urzędniczka.



Półtora procent na rzecz organizacji w naszym regionie przekazało 613 tysięcy podatników. Do organizacji pożytku publicznego w całym kraju trafi półtora miliarda złotych.