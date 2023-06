Certyfikat za terapię żywieniową dla Centrum Onkologii. Tylko 17 szpitali w kraju go ma

2023-06-20, 14:47 Tatiana Adonis/Redakcja

Certyfikaty dla 17 szpitali wręczono podczas uroczystej gali/fot. nadesłane

Centrum Onkologii w Bydgoszczy z certyfikatem „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”. Bydgoska placówka jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim ponownie otrzymała ten dokument.

W całym kraju certyfikatem wyróżnionych zostało 17 szpitali. Przyznało je Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Potwierdza on stosowanie przez lecznice najwyższych standardów w zakresie żywienia klinicznego, które powinno być integralną częścią leczenia.



- Żywienie kliniczne to postępowanie lekarskie obejmujące ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na niezbędne substancje odżywcze i ich podawanie w postaci zwykłych produktów odżywczych, płynnych diet doustnych lub sztucznego odżywiania, monitorowanie stanu klinicznego i zapewnienie optymalnego wykorzystania wybranej drogi karmienia – czytamy w komunikacie. - Polega na podaży drogą pozajelitową (dożylną), dojelitową (lub obiema jednocześnie), czy doustną substancji odżywczych w ilościach pokrywających aktualne potrzeby chorych, którzy nie mogą odżywiać się normalnie lub odżywiają się w sposób niedostateczny.



Terapia żywieniowa ma szczególne znaczenie dla pacjentów chirurgicznych, onkologicznych, neurologicznych czy osób krytyczne chorych. - Wprowadzenie leczenia żywieniowego prowadzi do zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań u pacjentów, skraca czas hospitalizacji i obniża ryzyko ponownego przyjęcia do szpitala. Warto podkreślić, że wiąże się to nie tylko, z korzyściami klinicznymi dla pacjentów, ale także z korzyściami ekonomicznymi dla placówki poprzez obniżenie kosztów leczenia. Przyznane certyfikaty programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” potwierdzają zapewnienie pacjentom ciągłego dostępu do wysokiej jakości terapii żywieniowej i wymagają odnowienia, co dwa lata – informują w komunikacie.