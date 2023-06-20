Викриття дилерів, нагорода онкоцентру, електронні квитки у Ґрудзьондзу

2023-06-20, 11:48  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Ґрудзьондз відходить від паперових квитків/fot: grudziadz.pl

Ґрудзьондз відходить від паперових квитків/fot: grudziadz.pl

Поліція викрила дилерів, які могли завезти багато наркотиків, онкоцентр Бидгощі отримав сертифікат, у Торуні відкрито бізнес-центр, у Ґрудзьондзу незабаром будуть електронні квитки

Поліція викрила банду контрабандистів, що могла завезти до Польщі близько 5,5 тонн наркотиків вартістю 300 мільйонів злотих. Наразі результати розслідування показують, що члени ОЗГ в основному займалися контрабандою кокаїну, марихуани та гашишу, переважно з Еквадору та Іспанії, а потім постачали наркотики на ринок у Куявсько-Поморському, а також Підкарпатському, Підляському, Шльонському, Мазовецькому та Любуському воєводствах. Цього разу правоохоронці затримали 10 осіб.

Онкологічний центр у Бидгощі – єдиний у нашому воєводстві – знову отримав сертифікат «Лікарня належної практики клінічного харчування». Сертифікат вручено у суботу, загалом було нагороджено 17 лікарень з усієї Польщі. Сертифікат підтверджує застосування найвищих стандартів у сфері лікувального харчування, яке є важливим елементом лікування.

Відбулося офіційне відкриття Інтелектуального бізнес-центру за адресою вул. Спортова в Торуні. Будівля була створена з ідеєю виведення на ринок нових продуктів та послуг та підтримки мікро-, малоно та середнього бізнесу нашого регіону. Вартість будівництва за підтримки ЄС становить майже 20 мільйонів злотих.

Ґрудзьондз відходить від паперових квитків. У місті розпочинають впровадження електронної міської картки, яка дозволить купувати квитки в безготівковій формі. Здійснити покупку можна буде за допомогою телефону або картки банкомату. Електронна система запрацює з 1 січня 2024 року.

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